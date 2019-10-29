Разведение сил на Донбассе: куда должны отойти ВСУ

Эксперт рассказал, куда должны быть отведены украинские войска на Донбассе и как это отразится на ситуации

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Отвод украинских военных в Золотом и других точках разграничения должен был осуществляться на заранее подготовленные укрепленные позиции, а не "в чистое поле". Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" координатор Информационного сопротивления Константин Машовец.

"Мне сложно, конечно, говорить, были ли командованием подготовлены запасные позиции в районе отведения войск. Но по идее, "в чистое поле" никто не отводит – отводят на оборудованные позиции. Но это азы военной науки. Должны быть укрытия для личного состава, позиции огневых средств на господствующих высотах и так далее. В общем, как в учебнике. Мы не первый год воюем и не первый год говорим об отводе войск, – следовательно, должны быть готовы", – отметил Константин Машовец.

Говоря о дальнейших действиях сторон, эксперт отметил, что "если разведение в Петровском и Золотом будет признано удачным, будет разведение еще в четырех точках, а затем по все 420-километровой линии фронта".

"Все это делается для того, чтобы Нормандская встреча состоялась. С моей точки зрения, это излишне. Договариваться с хищником, который собирается оттяпать у тебя руку или ногу – изначально провальная стратегия. Те условия, которые выдвигает сегодня Кремль, для Украины неприемлемы. Но я не исключаю, что наше нынешнее руководство пытается, делая определенные шаги навстречу, получить аргументы для реализации плана "Б" – "стена, армия, жесткое противостояние с агрессором". Конфликт носит ярко выраженный гибридный характер, он идет в различных сферах – информационной, дипломатической, а не только военной. Возможно, это такая стратегия – получить аргументацию, чтобы перейти в контрнаступление в политической сфере", – отметил Константин Машовец.

Отвечая на вопрос, сможет ли украинская армия "отбить" нынешние позиции в случае, если они вопреки договоренностями будут заняты сепаратистами, эксперт сказал, что это будет затруднительно.

"Конечно, нельзя обобщать. Нужно смотреть по карте, по позициям. В свое время один украинский мотопехотный батальон в районе Авдеевки месяц удерживал позиции, на которые продвинулся ранее, несмотря на то, что противник использовал, в том числе, тяжелое вооружение. И примеров, когда стороны продвигались с большим трудом на 150-200 метров множество. Поэтому, где-то, наверное, смогут наши отбить позиции, где-то – нет", – сказал эксперт.

Как сообщалось, в штабе Объединенных сил подтвердили начало отвода войск в районе Золотого, который начался сегодня в 12:00. Начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев сообщил, как и в какой период будет проводиться разведение сторон в поселке Золотое.

Напомним, "Сегодня" ведут текстовый онлайн по разведению сил на Донбассе, публикуя все подробности.

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