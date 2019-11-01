Разведение войск в Петровском срывается: министр объяснил ситуацию

Андрей Загороднюк также рассказал, какая сейчас обстановка в Золотом

Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

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Разведение сил в районе Петровского срывается – боевики пренебрегли режимом тишины и не выдержали семидневный срок без обстрелов, что позволило бы отводить войска. Об этом рассказал на брифинге министр обороны Андрей Загороднюк.

"Обстрелы действительно были, и мы будем пересматривать (дату начала разведения – ред.)… Мы исходим от (условия) семи дней без обстрелов. Последние обстрелы (были) 30 числа", – сказал он.

Говоря о ситуации в Золотом, министр отметил, что на сегодняшний день процесс разведения сил практический завершен и территория находится под полным контролем МВД Украины.

"Это абсолютно безопасная территория, они это гарантируют", – подчеркнул Загороднюк.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер говорил, что рассчитывает на старт процесса по отводу войск в районе Петровского уже на следующей неделе. Отметим, что президент Владимир Зеленский даже назвал возможную дату начала разведения в Петровском.

Также стоит напомнить, что разведение сил в Петровском – это последнее условие для встречи лидеров государств "Нормандской четверки".

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26-го числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. При этом в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время украинская сторона в СЦКК зафиксировала обстрел боевиками мирных жителей в Золотом-4.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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