Разведение войск вблизи Петровского и Золотого сорвано: Пристайко назвал причину

Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Сегодня, 7 октября, должен был стартовать второй этап разведения войск вблизи Петровского и Золотого, что в Луганской области, однако процесс сорван из-за обстрела боевиками позиций украинской армии в этом районе. Об этом сообщил на совместной с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом пресс-конференции министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сегодня должно было бы начаться разведение, и действительно об этом была договоренность в Минске нашей переговорной команды (в Трехсторонней контактной группе – ред.)… К большому сожалению, вы знаете сами, что были обстреляны несколько дней тому назад Петровское и Золотое. А насколько вы помните, наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов", – сказал Пристайко.

Отметим, согласно сообщениям штаба Объединенных сил, 6 октября враг обстрелял участок разведения сил в районе Золотого со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении войск на Донбассе. Президент Украины заверил жителей Петровского и Золотого, в которых планируется отвод войск, что они будут находиться в безопасности.

В свою очередь министр обороны Андрей Загорднюк недавно объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

Спикер парламента Дмитрий Разумков обещал, что вдоль линии разграничения на Донбассе на участках отвода подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины безопасность граждан будут обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия. В то же время в ходе визита в прифронтовую зону замначальника Нацполиции Вадим Троян заявил, что уже увеличивается количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах в процессе разведения сил. Подробней смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама