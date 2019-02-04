Разведка боевиков на Донбассе ищет командные пункты ВСУ, склады топлива и боеприпасов

Противник ведет активную разведку и мониторинг переднего края и ближайшего тактического тыла ООС

Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев).

Разведка боевиков на Донбассе ищет командные пункты ВСУ, склады топлива и боеприпасов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5ae8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/86a/5c56f086a5ae8.jpg 2019-02-04T06:20:00+02:00 Украина Противник ведет активную разведку и мониторинг переднего края и ближайшего тактического тыла ООС

Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстреливать позиции подразделений Объединённых сил, а также населённые пункты вблизи линии разграничения. Среднее количество обстрелов и вооружённых провокаций оккупантов составляет до 10 в сутки.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, обстрелы ведутся в основном с провокационными целями, а также для вскрытия системы организации и ведения огня в передовых обороняющихся подразделениях ОС. В отдельных случаях, противник открывает огонь с целью нанесения огневого поражения передовым подразделениям ВСУ и удержания за собой огневой инициативы на отдельных участках линии фронта.

В течение прошлой недели (28 января – 3 февраля) фиксировалось также продолжение ведение оккупантами всесторонней активной разведки и мониторинга переднего края и ближайшего тактического тыла Объединённых сил для уточнения боевого порядка украинских передовых подразделений.

Тымчук отметил активизацию разведки оккупантов в отношении объектов и целей в глубине боевого порядка ОС. В Разведку противника интересуют пункты управления и командные пункты, склады топлива и боеприпасов, стоянки и места хранения боевой техники, вооружения. Отмечен "интерес" к режиму их функционирования, охранения и установления зон ответственности.

Также отмечается активизация противником ведения радио-технической и воздушной разведки при помощи БПЛА. Непосредственно на переднем крае и в нейтральной зоне продолжается активная "снайперская война". Оккупантами на отдельных участках линии фронта проводится скрытое минирование/разминирование, осуществляется активная деятельность ДРГ, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе – "Охота на кабанчика". По словам Тымчука, противник и украинские военные начали активно устраивать засады друг против друга.

Также напомним, наблюдатели ОБСЕ засекли, что на Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Разведка боевиков на Донбассе ищет командные пункты ВСУ, склады топлива и боеприпасов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...