Разведка боевиков на Донбассе ищет командные пункты ВСУ, склады топлива и боеприпасов
Противник ведет активную разведку и мониторинг переднего края и ближайшего тактического тыла ООС
Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстреливать позиции подразделений Объединённых сил, а также населённые пункты вблизи линии разграничения. Среднее количество обстрелов и вооружённых провокаций оккупантов составляет до 10 в сутки.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, обстрелы ведутся в основном с провокационными целями, а также для вскрытия системы организации и ведения огня в передовых обороняющихся подразделениях ОС. В отдельных случаях, противник открывает огонь с целью нанесения огневого поражения передовым подразделениям ВСУ и удержания за собой огневой инициативы на отдельных участках линии фронта.
В течение прошлой недели (28 января – 3 февраля) фиксировалось также продолжение ведение оккупантами всесторонней активной разведки и мониторинга переднего края и ближайшего тактического тыла Объединённых сил для уточнения боевого порядка украинских передовых подразделений.
Тымчук отметил активизацию разведки оккупантов в отношении объектов и целей в глубине боевого порядка ОС. В Разведку противника интересуют пункты управления и командные пункты, склады топлива и боеприпасов, стоянки и места хранения боевой техники, вооружения. Отмечен "интерес" к режиму их функционирования, охранения и установления зон ответственности.
Также отмечается активизация противником ведения радио-технической и воздушной разведки при помощи БПЛА. Непосредственно на переднем крае и в нейтральной зоне продолжается активная "снайперская война". Оккупантами на отдельных участках линии фронта проводится скрытое минирование/разминирование, осуществляется активная деятельность ДРГ, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе – "Охота на кабанчика". По словам Тымчука, противник и украинские военные начали активно устраивать засады друг против друга.
Также напомним, наблюдатели ОБСЕ засекли, что на Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек.
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