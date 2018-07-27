Разведка ВСУ захватила "куратора противника": военные показали эффектное видео

Сегодня, 10:56

На учениях украинские бойцы вместе с "пленником" заполучили "секретные документы"

В деле разведка ВСУ. Фото: скриншот
В деле разведка ВСУ. Фото: скриншот

Одно из подразделений резерва разведки ВСУ провело тактико-специальное обучение по захвату в плен вражеского куратора с важными документами. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Сообщается, что, согласно легенде учений, разведывательной группе была поставлена задача захватить командира-куратора противника, прибывшего для координации действий врага.

"Действия разведчиков были уверенными и выверенными, отсюда и результат: куратор захвачен, а вместе с ним и секретные документы. Во время учений военнослужащие использовали штатное вооружение и современные средства разведки", – говорят военные.

Также стоит отметить, что в данном подразделении вместе с украинцами службу проходят и граждане Грузии, который вместе стоят на защите Украины.

Как сообщалось, на Донбассе артиллерия ВСУ уничтожила "танки". Украинские артиллеристы провели учения на одном из полигонов Донбасса, пока находятся в местах отведения тяжелого вооружения и не могут участвовать в боевых действиях.

Также недавно военные показали эффектное видео работы "Смерча" ВСУ. Командующий Объединенными силами приказал провести проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии по скорости перемещения, развертывания в соответствующем позиционном районе и в точности наведения.
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Источник:

"Сегодня"

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