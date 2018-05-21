Развернуть оружие против РФ: в США объяснили, как заставить Путина уйти с Донбасса

Заставить Россию уйти с Донбасса поможет военная помощь Запада Украине и давление на Москву со всех сторон, в том числе и усиление санкций.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Бланк.

По его словам, пока нет ни одного признака того, что Россия хочет серьезно вести переговоры относительно Украины.

"Если и когда это изменится, есть шанс увидеть какой-то прогресс, по крайней мере, в отношении Донбасса. Крым будет сложной проблемой. Москва должна захотеть принять факт, что она перешла границу и не может поддерживать свои позиции на Донбассе. Это контрпродуктивно для более жизненно важных российских интересов, и они до сих пор отказываются это признать", – сказал Бланк.

Он считает, что Кремль может задуматься о ситуации на Донбассе после того, как Запад вместе с Украиной развернут и оружие против РФ, и усилят давление.

"Думаю, подход России может измениться с ухудшением для нее военной ситуации вокруг Украины – когда Соединенные Штаты и Европа предоставят Украине вооружение и его развернут, а не спрячут на складе, как Javelin (как по мне, в этом нет никакого смысла). Также я считаю, что продолжение давления на Россию, которое ограничивает ее возможности, большая поддержка Украины, продолжение и, если нужно, расширение санкций будут вынуждать Россию передумать. Не сразу, но международное давление, если оно скоординировано и служит стратегии, которая защищает Украину и не ограничивается санкциями, может вызвать изменения в политике России", – добавил американский эксперт.

Также Стивен Бланк дал неутешительный прогноз относительно наступления Украины на Донбассе. Он уверен, что Киев и Москва не могут себе позволить затяжной вооруженный конфликт, а такое развитие событий может привести к полномасштабной войне и попыткам России завоевать всю Украину.

В свою очередь политический эксперт Виталий Портников ранее называл три варианта для Путина по Донбассу – заморозка конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украины, но с возможностью сохранить лицо.