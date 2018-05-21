Развернуть оружие против РФ: в США объяснили, как заставить Путина уйти с Донбасса

Сегодня, 05:22

Американский эксперт призывает не прятать оружие от военного конфликта, как в случае с Javelin

На Донбассе нужно развернуть вооружение, а не прятать. Фото: Facebook
На Донбассе нужно развернуть вооружение, а не прятать. Фото: Facebook

Заставить Россию уйти с Донбасса поможет военная помощь Запада Украине и давление на Москву со всех сторон, в том числе и усиление санкций.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Бланк.

По его словам, пока нет ни одного признака того, что Россия хочет серьезно вести переговоры относительно Украины.

"Если и когда это изменится, есть шанс увидеть какой-то прогресс, по крайней мере, в отношении Донбасса. Крым будет сложной проблемой. Москва должна захотеть принять факт, что она перешла границу и не может поддерживать свои позиции на Донбассе. Это контрпродуктивно для более жизненно важных российских интересов, и они до сих пор отказываются это признать", – сказал Бланк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он считает, что Кремль может задуматься о ситуации на Донбассе после того, как Запад вместе с Украиной развернут и оружие против РФ, и усилят давление.

"Думаю, подход России может измениться с ухудшением для нее военной ситуации вокруг Украины – когда Соединенные Штаты и Европа предоставят Украине вооружение и его развернут, а не спрячут на складе, как Javelin (как по мне, в этом нет никакого смысла). Также я считаю, что продолжение давления на Россию, которое ограничивает ее возможности, большая поддержка Украины, продолжение и, если нужно, расширение санкций будут вынуждать Россию передумать. Не сразу, но международное давление, если оно скоординировано и служит стратегии, которая защищает Украину и не ограничивается санкциями, может вызвать изменения в политике России", – добавил американский эксперт.

Также Стивен Бланк дал неутешительный прогноз относительно наступления Украины на Донбассе. Он уверен, что Киев и Москва не могут себе позволить затяжной вооруженный конфликт, а такое развитие событий может привести к полномасштабной войне и попыткам России завоевать всю Украину.

В свою очередь политический эксперт Виталий Портников ранее называл три варианта для Путина по Донбассу – заморозка конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украины, но с возможностью сохранить лицо.
Россия, Путин, оружие, Донбасс, санкции, Javelin

Вы сейчас просматриваете новость "Развернуть оружие против РФ: в США объяснили, как заставить Путина уйти с Донбасса ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

"Зеленые человечки" в Крыму. Фото: архив

Плохая политика и разведка: эксперт объяснил, почему США проглядели нападение России на Украину

20 Мая, 13:45

О грядущей атаке знали многие, но в США это не было мнением большинства

Украина

Владимир Дусмуханов / Фото: стопкадр

Откровения боевика "ДНР": Захарченко – клоун, а Путин – иуда

20 Мая, 09:23

Россия сдает Донбасс по полной программе, жалуется бывший соратник "Стрелка".
Загрузка...

Украина

Керченский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Зачем Путину Керченский мост: Березовец назвал любопытную причину

20 Мая, 05:11

Россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, и эксперт объяснил, почему

Политика

Меркель и Путин. Фото: kremlin.ru

"Беспрецедентная вещь": Путин и Меркель прокомментировали задержание главреда "РИА Новости Украина"

18 Мая, 17:24

Канцлер Германии в свою очередь пообещала поговорить на эту тему с Порошенко
Загрузка...