Развитие науки и образования выведет Украину из гуманитарного кризиса – Тимошенко

Наука, воспитание и образование – это тот потенциал, который выведет Украину из искусственно созданного действующей властью кризиса

Фото: V. Bosak.

Развитие науки и образования выведет Украину из гуманитарного кризиса – Тимошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ca4/07d/5c8ca407dc45d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ca4/07d/5c8ca407dc45d.jpg 2019-03-16T09:22:00+02:00 Украина Наука, воспитание и образование - это тот потенциал, который выведет Украину из искусственно созданного действующей властью кризиса

Об этом Тимошенко заявила 15 марта во время обсуждения "Высшая школа, наука и культура в программах кандидатов в президенты Украины" с клубом "Элитарная Светлица", в столичном Доме Художника. Вопреки актуальной теме кандидаты в президенты проигнорировали приглашение клуба интеллектуалов. Исключением стала лидер "Батьківщини".

Тимошенко обратила внимание на то, что парадигма ценностей в глобальном мире изменилась. Если раньше это были нефть, газ, недра, земля, то теперь все сильные экономики опираются на интеллект человека.

Поэтому образование и наука определены приоритетными задачами в программе кандидата – Новый курс Украины. Разработанная вместе с лучшими интеллектуалами страны программа изменений предусматривает всеобъемлющую модернизацию всех учебных заведений – от детсадов до вузов, изменение подходов к финансированию науки. Основным акцентом в образовательной политике кандидата является реформа высшей школы.

Фото: V. Bosak

Необходимо построить новую экосистему жизни человека, соответствовать уровню развития человечества, отметила политик. В частности, важно будет поднять культуру, которая всегда финансировалась по остаточному принципу: создавать государственные фонды для перевода произведений отечественных писателей, заботиться о культурном достоянии Украины, разработать для художников культурные программы, чтобы они ездили по миру и представляли нашу культуру.

Кандидат в президенты обратилась к присутствующим на мероприятии ученым с призывом присоединиться к национальной платформе, которая разрабатывает детальный план реализации Нового курса, чтобы действовать вместе после президентских выборов.

"Сегодняшняя встреча – это старт для совместной работы на долгую перспективу", – подытожила она.

Напомним, что форум "Наука, образование, культура – приоритеты развития Украины" проходил в Киеве под эгидой клуба "Элитарная горница" и собрал ведущих украинских ученых и обществоведов.

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