Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Развитие науки и образования выведет Украину из гуманитарного кризиса – Тимошенко

Актуально
Сегодня, 09:22

Наука, воспитание и образование – это тот потенциал, который выведет Украину из искусственно созданного действующей властью кризиса

Фото: V. Bosak
Фото: V. Bosak.
Развитие науки и образования выведет Украину из гуманитарного кризиса – Тимошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ca4/07d/5c8ca407dc45d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ca4/07d/5c8ca407dc45d.jpg Украина Наука, воспитание и образование - это тот потенциал, который выведет Украину из искусственно созданного действующей властью кризиса

Об этом Тимошенко заявила 15 марта во время обсуждения "Высшая школа, наука и культура в программах кандидатов в президенты Украины" с клубом "Элитарная Светлица", в столичном Доме Художника. Вопреки актуальной теме кандидаты в президенты проигнорировали приглашение клуба интеллектуалов. Исключением стала лидер "Батьківщини".

Тимошенко обратила внимание на то, что парадигма ценностей в глобальном мире изменилась. Если раньше это были нефть, газ, недра, земля, то теперь все сильные экономики опираются на интеллект человека.

Поэтому образование и наука определены приоритетными задачами в программе кандидата – Новый курс Украины. Разработанная вместе с лучшими интеллектуалами страны программа изменений предусматривает всеобъемлющую модернизацию всех учебных заведений – от детсадов до вузов, изменение подходов к финансированию науки. Основным акцентом в образовательной политике кандидата является реформа высшей школы.

Фото: V. Bosak
Фото: V. Bosak

Необходимо построить новую экосистему жизни человека, соответствовать уровню развития человечества, отметила политик. В частности, важно будет поднять культуру, которая всегда финансировалась по остаточному принципу: создавать государственные фонды для перевода произведений отечественных писателей, заботиться о культурном достоянии Украины, разработать для художников культурные программы, чтобы они ездили по миру и представляли нашу культуру.

Кандидат в президенты обратилась к присутствующим на мероприятии ученым с призывом присоединиться к национальной платформе, которая разрабатывает детальный план реализации Нового курса, чтобы действовать вместе после президентских выборов.

"Сегодняшняя встреча – это старт для совместной работы на долгую перспективу", – подытожила она.

Напомним, что форум "Наука, образование, культура – приоритеты развития Украины" проходил в Киеве под эгидой клуба "Элитарная горница" и собрал ведущих украинских ученых и обществоведов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Тимошенко, батьківщина, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Развитие науки и образования выведет Украину из гуманитарного кризиса – Тимошенко". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Документалка про менструацию получила Оскар

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Это что, какая-то шутка? Что пишут о Зеленском мировые СМИ

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Как бегать с большой грудью?

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Умер бывший муж Лолиты

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой