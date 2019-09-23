Развитие образования и бизнеса – в единстве

Цель сторон – повышение уровня знаний, расширение исследований и разработок. Документ предусматривает совместную профориентированную работу, подготовку высокопрофессиональных специалистов телеком-сферы с последующей стажировкой и возможностью трудоустройства выпускников. В частности, реализация совместных учебных и научно-исследовательских программ, проведение совместных семинаров, круглых столов и конференций.

"Vega, как современный телеком-оператор, стремится развивать цифровые технологии и внедрять инновационные решения, заинтересована в подборе талантливых высококвалифицированных молодых специалистов. Сегодня компании в постоянном поиске кадров высокого уровня подготовки, а студентам высших учебных заведений зачастую сложно найти работу. Наши совместные с академией усилия будут направлены в том числе и на корректировку такого дисбаланса. Мы сможем помочь молодежи повысить свой профессиональный уровень и освоить тенденции рынка телекоммуникаций еще во время обучения, что значительно облегчит выпускникам процесс трудоустройства. В свою очередь, широкие исследовательские возможности академии и обмен опытом с учеными будут способствовать внедрению новых технологий", –­­ прокомментировал Мурат Чинар, генеральный директор национального телеком-оператора Vega.

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"Рынок телекоммуникаций в Украине является одним из быстро растущих, с характерными для него постоянными реформами и преобразованиями. Все это способствует созданию благоприятных условий для деятельности как организаций, предоставляющих услуги связи, так и учебных заведений, обеспечивающих подготовку специалистов этой сферы. Находясь в активном процессе внедрения новых технологий и совершенствования своей деятельности, телеком-оператор Vega является одним из немногих работодателей, который сегодня уделяет значительное внимание качественному процессу подготовки студентов – своих будущих работников. Организация сотрудничества между Одесской национальной академией связи и телеком-оператором Vega обеспечит привлечение талантливой молодежи в научно-технологическую сферу, возможность подготовки соискателей на основе дуального образования, а также возможность получать объективную внешнюю оценку качества высшего образования путем оценки профессиональной подготовки студентов " глазами работодателя", – отмечает и.о. ректора академии Петр Воробиенко. – Надеемся на решение существующих проблем в науке и бизнесе на основе тесного сотрудничества между заинтересованными сторонами".

Сотрудничество высших учебных заведений и компаний – это необходимые сегодня качественные изменения в области образования, определяющие перспективы на годы вперед. Именно высокие наукоемкие технологии, создателями которых являются университеты и академии со своими специалистами способствуют развитию бизнеса в частности и страны в целом.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление SCM. На сегодняшний день Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.

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