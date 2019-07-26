Развитие украинской "зеленой" энергетики оказалось под угрозой

Инвесторам с начала месяца не доплачивают за произведенный ток





Развитие украинской "зеленой" энергетики оказалось под угрозой. Хотя Украина планирует развивать эту отрасль, инвесторы уже говорят, что могут прекратить строительство новых ветряков и солнечных станций. Оказывается, с начала месяца им не доплачивают за произведенный ток.

"Задолженность перед производителями из альтернативных источников уже составляет около 1 млрд. гривен", – говорит директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец.

И это только за первые 20 дней работы нового энергорынка. Все из-за иска Никопольского завода ферросплавов. Окружной админсуд Киева его удовлетворил и отменил тариф госпредприятия "Укрэнерго", который должен был действовать с 1 июля.

В составе этого тарифа – компенсация разницы между рыночной стоимостью киловатт и фиксированного зеленого тарифа на электроэнергию из альтернативных источников. Решение суда блокирует развитие отрасли.

"Есть большая проблема, большинство компаний, которые строят станции возобновляемой энергетики, они где-то закредитованы. И вот есть, например, по многим банкам решение о полной остановке кредитования объектов возобновляемой энергетики", – говорит исполняющая обязанности председателя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Елена Колтик.

Чтобы строительство не остановилось, владельцы должны получать столько денег, сколько предусматривает зеленый тариф. 12 июля НКРЕКП приняла новое постановление и установила новый тариф для "Укрэнерго". С 1 августа владельцы тех станций, которые работают на возобновляемых источниках энергии, смогут получать свои деньги полностью. Если суд не отменит тариф. Никопольский завод ферросплавов снова подал иск – пытается заблокировать расчеты с "зелеными" и в августе.

"В условиях нового рынка, фактически, если эта ситуация будет продолжаться достаточно долго, в конечном счете это создаст негативный фон и негативный имидж инвестирования в ураинскую энергетику и, возможно, не только в энергетику", – говорит аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Инвесторов такая ситуация смущает. К примеру, турецкая компания недавно построила девять ветряных мельниц. Они стоили 45 млн. евро. Иностранцы планировали возводить новый ветропарк стоимостью около 100 млн. евро. И теперь сомневаются, начинать ли строительство.

"У нас есть один ветропарк на Западной Украине, который планировался на следующий год. Пока никто ничего не отменил. Ну понятное дело, если в течении пару месяцев не решается этот вопрос, это будет почти невозможно — финансировать этот проект. Сейчас мы не видимых системного подхода, чтобы был выход из ситуации", – говорит представитель компании "Гюриш Холдинг" Лоик Лерминьо.

Деньги за энергию, которую продали в июле, владельцы станций могут получить, если апелляционный суд отменит решение окружного админсуда. Слушания состоится на следующей неделе. Инвесторы, вкладывающие деньги в "зеленую энергетику", ожидают разблокирования платежей.

Ранее сообщалось, что на Приморской ветровой электростанции (ВЭС) заработали семь первых турбин. По проекту их будет более полусотни. Когда станция заработает на полную мощность, она будет генерировать почти 700 млн киловатт-часов экологически чистой "зеленой" электроэнергии. Это станет очередным шагом к достижению энергетической независимости Украины.

Напомним, компания ДТЭК уже привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

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