Разворовали 109 миллионов гривен: СБУ раскрыла масштабную схему

Бывшее руководство Укртрансбезопасности подозревают в краже денег при закупке весов для фур

Вслед за арестом в Польше бывшего руководителя Укравтодора по подозрению в коррупции, Служба безопасности Украины разоблачила крупную схему в другом дорожном ведомстве.

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Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о Государственной службе безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), бывших руководителей которой подозревают в растрате 109 млн гривен из бюджета при закупке габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур в 2018 году.

"По версии следствия, должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по завышенной стоимости. А комплектация не позволяла их использования по целевому назначению", – отмечают в службе безопасности.

В рамках расследования в офисах Министерства инфраструктуры и Укртрансбезопасности, а также дома у подозреваемых провели обыски, изъяв документы, подтверждающие преступную сделку.

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На данный момент открыто уголовное производство, а следствие продолжается. А после завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам о подозрении.

Напомним, ранее заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь назвал коррупцию одной из угроз национальной безопасности и элементом гибридной войны против Украины.

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, как у Владимира Зеленского собираются бороться с коррупцией в Украине.

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