Реакция дончан на введение военного положения: паники нет, но сахар и крупы скупают

Жители Донецка восприняли введение военного положения на подконтрольных Украине территориях без паники, но с волнением. Дончане боятся новых неприятностей, связанных со снабжением оккупированной части региона, въездом и выездом на подконтрольную территорию, принудительной мобилизации в "армию" боевиков.

Ажиотажа в магазинах нет, никто не скупает соль мешками и списки ящиками, но видно, что понемногу дончане собирают небольшие запасы. В нескольких магазинах наблюдались толчеи у ящиков с сахаром и крупами на развес, кто-то присматривался к российской тушенке в стеклянных банках, однако ее качество далеко от нормального, поэтому люди разочарованно отходили.

"Не знаем, чего ждать, хотя мы уже пятый год живем в условиях военного положения. Знаю точно, что главное – не паниковать, паника плохой советчик, – говорит дончанин Александр Ямщиков. – Также я не думаю, что на нас (жителей оккупированных территорий. – Авт.) военное положение как-то скажется. Уже и так все произошло".

Дончане вспоминают, что четыре года назад паники было больше (напомним, тогда официально военное положение на территории Украины так и не было введено).

"Тогда мы бегали и скупали все, что можно было и на что оставались деньги. Мои бабушка с дедушкой давали мне деньги, и я покупал им самые дешевые рыбные консервы. Крупы у них были – от гуманитарной помощи штаба Ахметова. Так что можно сказать, они более-менее нормально пережили те годы. Сейчас уже гуманитарки нет никакой, поэтому мы привезли им мешок картофеля, у них есть соленья... Старики говорят, что эту зиму выдержат. Храбрятся, конечно, видно, что им страшновато. Неизвестность страшит, хоть мы к ней и привыкли, как ни странно", – рассказала дончанка Елена Макарова.

На табло возле обменных пунктов в центре Донецка – цифры подросшего доллара, но обменивать валюту никто не спешит.

"Знаем по 14-15 годам – "заначки" лучше хранить в валюте, если вдруг что – с этим выезжать куда-то легче, доллары открывают все двери и все дороги", – делится дончанка Нинель.

Мужчины в транспорте всерьез рассуждают о том, что вот-вот боевики начнут мобилизацию, от которой никуда не скрыться. Прикидывают, куда уезжать.

"В Россию – нет, там местные пограничники на Успенке сразу перекроют выезд, – говорит дончанин лет 30. – Похоже, надо в Украину выбираться, там есть шанс пересидеть. Пока разберутся с пропиской, то да сё – может, всё и закончится".

Поездки за линию разграничения волнуют дончан даже больше, чем наличие продуктов в магазинах. "Выпустят ли и впустят обратно?" – этот вопрос многократно повторяется в местных пабликах в сети.

"Пока все по-старому: на украинских блокпостах проходим быстро, на "дээнэровских" можно стоять часами. Люди переживают, спрашивают, но никто не может сказать, что будет. Я думаю, как все было – так и будет. Никто никакие КПВВ не закроет. Думаю, это не секрет, какие объемы денег проходят ежедневно через пункты пропуска. А что касается людей, то мне уже рассказали, что сегодня пару раз "дээнэры" на блокпосту уже стращали, что на подконтрольной территории всех молодых мужчин будут забирать на войну. Но мы это уже проходили четыре года назад, тогда вопли про "сняли с поезда в Нацгвардию" кроме кривой улыбки ничего не вызывали, и сейчас не вызывают", – делится Александр Ямщиков.

Как известно, 26 ноября было проведено заседание "военного кабинета", на котором украинские силовики выступили с предложением о введении военного положения на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко внес указ с соответствующими сроками, однако во время обсуждений внесли изменения – военное положение на 30 дней.

В обновленном варианте указа Порошенко теперь стоит дата начала военного положения – с 14:00 26 ноября, а окончание – 14:00 26 декабря.

Больше о введении военного положения и ситуации в Азовском море смотрите в интервью президента Украины Петра Порошенко телеканалу "Украина" в 19:40.

Напомним, вчера, 26 ноября, власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.