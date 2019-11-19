Реакция властей относительно Ляшко неадекватная, это показательная порка – политолог

Действия прокуратуры в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко неадекватные, власть устроила показательную порку. Об этом заявил политический аналитик Карл Волох, комментируя вручение прокуратурой подозрения Олегу Ляшко за драку с Андреем Герусом.

"Абсолютно неадекватно, как по мне. Знаете, мы вообще живем в какой-то парадоксальной ситуации, когда, условно говоря, три подряд сообщения от людей, которые имеют непосредственное отношение к фракции "Слуга народа", о том, что там выплачиваются, например, в конвертах очень серьезные суммы ежемесячно, не находят вообще никакого отражения, они даже не вносятся в ЕРДР, никто их не проверяет и т.д. А тут вдруг где-то кто-то с кем-то потолкался, и это становится поводом для моментального подозрения. Выглядит все очень жалко как по мне", – сказал Волох.

По его мнению, история с Олегом Ляшко – это показательное наказание, которое власть применяет, чтобы запугать оппонентов.

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"С Ляшко в данном случае сделали показательную порку. Для того, чтобы все поняли, кто в доме хозяин и против кого нельзя хвост поднимать", – считает Волох.

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Напомним, сегодня Бориспольский городской районный суд принял решение по мере пресечения для лидера Радикальной партии Олега Ляшко, которого подозревают в нападении на Андрея Геруса.

Суд отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Олегу Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

Как сообщали новости "Сегодня", 18 ноября Олегу Ляшко сообщили о подозрении. Он сам пришел в Бориспольскую прокуратуру, и прокурор зачитал ему, в чем тот подозревается. Он объяснил, что речь идет о драке Ляшко и Андрей Геруса – лидера "радикалов" подозревают в нанесении телесных повреждений депутату по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Смотрите также видео самого инцидента в аэропорту "Борисполь":

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