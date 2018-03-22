Реактивная артиллерия ВМС Украины отработала боевую стрельбу: яркие фото

Сегодня, 15:42

Учения проходили в три этапа


Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Фото: пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

Одна из артиллерийских частей Военно-морских сил Украины провела тактические учения с боевой стрельбой. Как сообщила пресс-служба командования ВМСУ, отрабатывались действия реактивной артиллерийской батареи, поддерживающей роту морской пехоты в ходе обороны побережья.

Формат проведения учений предусматривал три этапа. Первый этап был посвящен приведению реактивных артиллерийских батарей в высшую боевую готовность, осуществление марша в район боевого назначения и занятия позиций. Второй – развертыванию в боевой порядок и подготовке к ведению оборонительного боя. В ходе заключительного этапа военнослужащие усовершенствовали навыки управления подразделениями и огнем при поддержке действий роты морской пехоты при ведении ею оборонительного боя.

Такие учения проводятся в артиллерийских подразделениях Военно-морских сил Украины регулярно. "Это способствует повышению уровня полевой выучки военнослужащих, их знаний и умений, в дальнейшем обеспечивает успешное выполнение поставленных задач", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одесской области силовики защищали нефть от диверсантов.

Также напомним, что украинские военные отработали действия в наступлении.
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Источник:

"Сегодня"

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