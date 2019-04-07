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Реалии "ДНР": метзаводы и шахты закрывают, рабочих – выбрасывают на улицу

Сегодня, 04:30

В Донецке и Енакиево заводы останавливаются из-за отсутствия железорудного сырья

Енакиевский метзавод и Краснодонуголь останавливают производство, Фото scm.com.ua
Енакиевский метзавод и Краснодонуголь останавливают производство, Фото scm.com.ua.
Реалии "ДНР": метзаводы и шахты закрывают, рабочих – выбрасывают на улицу //smm.ollcdn.net/img/article/8591/7_main_new.1487638608.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/8591/7_tn.1487638608.jpg Украина В Донецке и Енакиево заводы останавливаются из-за отсутствия железорудного сырья

На оккупированных боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными территориях Донбасса продолжает ухудшаться социально-экономическая ситуация.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в Донецке на филиал №1 ОАО "Донецкий металлургический завод" ЗАО "Внешторгсервис" полностью прекращена производственная деятельность , все имеющееся оборудование законсервировано, а рабочие отправлены в неоплачиваемые отпуска, что предполагалось двумя неделями ранее.

В Донецке на шахте им. А. Скочинского из-за обвала металлического моста между сортировочным отделом и скипового ствола, рабочих шахты отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Из-за отсутствия средств на текущий и капитальный ремонт и поддержание соответствующих условий сервисного обслуживания производственных мощностей, отсутствие рынков сбыта и поставки сырья, руководство филиала №2 "Енакиевский металлургический завод" ЗАО "Внешторгсервис" намерено сократить до 30% работников завода, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на оккупированных территориях процветает мародерство в промышленных масштабах. Например, в Первомайске Луганской области боевики порезали шахту на металлолом и вывезли в Россию.

А в Горловке Донецкой области боевики разграбили машиностроительный завод.

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Тег увольнение, шахта, развал, Тымчук, ДМЗ, Енакиевский металлургический завод, боевики Донбасса

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