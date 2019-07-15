Реалии "ДНР": учебные заведения закрывают, соцпомощь по родам – отменяют

В торговом, металлургическом и горном техникумах начата процедура "санации"

Фото: Pixabay

На оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными территории продолжает ухудшаться социально-экономическое положение.

Новые примеры таких случаев координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, оккупационная администрация "ДНР" начала процедуру закрытия Центральной обогатительной станции "Моспинская" (Моспино – город районного значения, подчиненный Донецком горсовету). Данные действия она мотивирует резким сокращением объемов добытого на подконтрольной ей оккупированной территории угля.

Власти оккупированного Енакиево планируют в ближайшее время начать процедуру т.наз. "санации" и закрытия торгового, металлургического и горного техникумов. Якобы эта "вынужденная мера" вызвана резким снижением желающих получать среднее профессионально-техническое образование в "учебных заведениях ДНР".

На самом деле, многие чиновники оккупационных властей открыто утверждают, что "...на содержание этих заведений просто не хватает денег", пишет Машовец.

Такая же причина приводится администрацией "ДНР" в оправдании отмены выплат по социальной помощи родителям новорождённых в течение первого года их жизни (составляла 20 460 российских рублей, или 8353 грн. – Ред. ), добавил координатор "Информсопротивления".

Новости "Сегодня" сообщали, что в "Л/ДНР" жизнь дорожает, зарплаты задерживают и зреет бунт .

Также писалось, что в "ДНР" метзаводы и шахты закрывают, а рабочих выбрасывают на улицу .

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