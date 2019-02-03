Реалии Донбасса: "МГБ ДНР" преследует спасателей в Снежном, а в Алчевске разворовали меткомбинат

В окружении главарей «ЛНР» ходят слухи, что АМК поделили между собой определенные группы боевиков

Алчевский меткомбинат / Фото из открытых источников.

Реалии Донбасса: "МГБ ДНР" преследует спасателей в Снежном, а в Алчевске разворовали меткомбинат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/49a/567/5c549a56783e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/49a/567/5c549a56783e4.jpg 2019-02-03T02:30:00+02:00 Украина В окружении главарей «ЛНР» ходят слухи, что АМК поделили между собой определенные группы боевиков

На оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" и "ЛНР" и российскими военными территории Донбасса все более ухудшаются условия жизни местного населения.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в городе областного подчинения Снежное значительное количество работников т.н. "государственной военизированной горноспасательной службы МЧС ДНР" уволились с занимаемых должностей по собственному желанию. Основная причина увольнений – запрет выезда на подконтрольную украинской власти территорию и преследование со стороны "МГБ ДНР" тех, кто нарушил этот запрет.

Кроме того, из-за нехватки сырья в ближайшее время может прекратить производственную деятельность ОАО "Алчевский металлургический комбинат" (неподконтрольная Украине территория Луганской области). Сырья (ферросилиция), которое обеспечивает работу предприятия, осталось примерно на 10 дней. Среди приближенных к главарям "ЛНР" лиц ходят слухи, что предприятие уже поделили между собой определенные группы боевиков, которые готовятся к его расхищению и распилу на металлолом, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты не платят населению зарплаты, а магазины превращают в наливайки. Оставшиеся без выплат рабочие массово увольняются.

Также напомним, что цены на яйца и мясо, масло и хлеб на оккупированном Донбассе пошли в активный рост.

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