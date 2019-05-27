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Реалии Донбасса: "путинские" паспорта выдают силовикам и местным чиновникам

27 мая, 05:30

Жителей Донбасса вынуждают писать письма президенту Зеленскому

Кремль начал массовую раздачу российских паспортов жителям Донбасса / REUTERS/Alexander Ermochenko
Кремль начал массовую раздачу российских паспортов жителям Донбасса / REUTERS/Alexander Ermochenko.

Для активизации получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, российское оккупационное командование намерено создать т.н. "специальный оперативный штаб".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в первую очередь гражданство РФ будут получать сотрудники силовых структур, руководители местных органов оккупационной власти и члены их семей.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством .

Продолжается эпопея с подписанием населением оккупированных территорий неких "петиций к президенту Зеленскому" о необходимости "автономии Донбасса". В различных населенных пунктах ОРДЛО фиксируются многочисленные "собрания трудовых коллективов" и работников бюджетных структур для "одобрения" подготовленных текстов обращений.

Кроме местных оккупационных администраций, данным вопросом активно занимаются и "официальные общественники" – например, представители "общественного движения "Донецкая республика" в "ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что российская "паспортизация" Донбасса настроила местных боевиков против российского гражданства , так как после этого возрастает риск отправки на передовую и они не смогут пересечь линию разграничения и выезжать в свободную Украину.

Также ранее сообщалось, что несмотря на кремлевскую пропаганду, "паспорта" Путина не вызвали ажиотажа в ОРДЛО .


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Тег паспорта

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