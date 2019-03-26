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Реалии "Л/ДНР": "республику" захлестнуло бытовое насилие с применением гранат

Сегодня, 04:30

Гранаты взрывают в жилых помещениях, на частных подворьях и в общественных местах

Фото: Pixabay
Реалии "Л/ДНР": "республику" захлестнуло бытовое насилие с применением гранат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b3d/98a/5c4b3d98afb76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b3d/98a/5c4b3d98afb76.jpg Украина Гранаты взрывают в жилых помещениях, на частных подворьях и в общественных местах

На последнем совещании в незаконном "министерстве госбезопасности" т.наз. "ДНР" российские кураторы из ФСБ обратили внимание руководства на проблему большого количества подрывов местным населением на ручных гранатах.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в течение прошлой недели в "Л/ДНР" было зафиксировано как минимум три случая подрывов ручных гранат "мирными гражданами" – в Алчевске, Донецке и Дебальцево. В том числе, и оборонительных гранат Ф-1 с радиусом разлёта осколков до 200 метров.

Причём, данные случаи фиксируются как в жилых помещениях и на частных подворьях, так и в общественных местах. Российские кураторы требуют от сотрудников "МГБ" и "правоохранителей" немедленно принять меры для установления контроля над боеприпасами в воинских частях и предотвращения подобных инцидентов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, сайт "Сегодня" писал о пьяном беспределе у боевиков – один подорвал себя гранатой, второй  -топором избил командира.

Также сообщалось, что боевики из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка "ДНР" с гранатой устроили разборки из-за женщин . Погибла женщине и боевик, второму оккупанту оторвало руку.

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Тег граната, насилие, разборки, Тымчук, боевики Донбасса

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Источник:

Сегодня

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