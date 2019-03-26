Реалии "Л/ДНР": "республику" захлестнуло бытовое насилие с применением гранат

Гранаты взрывают в жилых помещениях, на частных подворьях и в общественных местах

Фото: Pixabay

Реалии "Л/ДНР": "республику" захлестнуло бытовое насилие с применением гранат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b3d/98a/5c4b3d98afb76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b3d/98a/5c4b3d98afb76.jpg 2019-03-26T04:30:00+02:00 Украина Гранаты взрывают в жилых помещениях, на частных подворьях и в общественных местах

На последнем совещании в незаконном "министерстве госбезопасности" т.наз. "ДНР" российские кураторы из ФСБ обратили внимание руководства на проблему большого количества подрывов местным населением на ручных гранатах.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в течение прошлой недели в "Л/ДНР" было зафиксировано как минимум три случая подрывов ручных гранат "мирными гражданами" – в Алчевске, Донецке и Дебальцево. В том числе, и оборонительных гранат Ф-1 с радиусом разлёта осколков до 200 метров.

Причём, данные случаи фиксируются как в жилых помещениях и на частных подворьях, так и в общественных местах. Российские кураторы требуют от сотрудников "МГБ" и "правоохранителей" немедленно принять меры для установления контроля над боеприпасами в воинских частях и предотвращения подобных инцидентов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, сайт "Сегодня" писал о пьяном беспределе у боевиков – один подорвал себя гранатой, второй -топором избил командира.

Также сообщалось, что боевики из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка "ДНР" с гранатой устроили разборки из-за женщин . Погибла женщине и боевик, второму оккупанту оторвало руку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Реалии "Л/ДНР": "республику" захлестнуло бытовое насилие с применением гранат". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.