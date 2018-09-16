Реалии работы телохранителя: чтут кодекс самурая и охотятся на кенгуру

В Украине профессия "телохранитель" — официальная и очень востребованная. В нее приходят бывшие служащие СБУ и МВД, спортсмены силовых и боевых видов единоборств. При всем при этом профессия законодательно не урегулирована: за более чем 18 лет стандартов ее нет, а Закон "Об охранной деятельности" регулирует работу лишь охранных компаний в целом.

"А все началось с 80-х гг. ХХ века, когда стали появляться первые "цеховики", "кооператоры", — рассказал нам глава наблюдательного Совета профессионального объединения телохранителей Украины Олег Кончаковский. — Пик профессии пришелся на 90-е и первые годы независимости Украины. В 1998 г. Минсоцполитики присвоило ей код в едином реестре профессий, сделав легальной. В основном в охранных агентствах телохранителей не держат в штате: фирмы или частные лица заключают через агентства краткосрочные контракты на период конфликта. На сегодня картотеки профессионалов в Украине нет. В 90-е каждый бизнесмен считал телохранителя частью своего имиджа и платил пафосную $1000 в месяц. Сегодня заработок телохранителя по-прежнему $1000, иногда доходит до $1500. Профессия крайне востребована и сейчас: в Украине работают около 10 тысяч телохранителей".

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Олег: шантаж шефа и отстрел кенгуру

"Нанимая личную охрану, вы рискуете не меньше, чем без нее, — уверен глава наблюдательного Совета профессионального объединения телохранителей Украины Олег Кончаковский. — Один бизнесмен нанял бывших сотрудников спецслужбы. Они собрали данные о его контактах и бизнес-партнерах, что входит в обязанности телохранителя, а в итоге стали шантажировать заказчика. От этого никто не застрахован, всегда важен человеческий фактор. Но точно одно: экономить на телохранителе — значит доплачивать убийце".

Олег Кончаковский. В профессии с 1999 года

Чаще всего телохранителей нанимают бизнесмены, звезды и политики для охраны себя и членов семьи.

"Охранять звезд шоу-бизнеса — работа специфическая, — говорит Олег. — Особенно когда охраняемое лицо идет к публике! Фаны — непредсказуемый народ, могут от эйфории разорвать звезду на части. Приходится работать жестко, при этом важно не попасть на камеры. Творческие люди вообще по-другому видят жизнь, и хуже всего, когда звезда входит в роль и остается ею в повседневности. Часто долго работающий у звезды телохранитель видит в клиенте несколько личностей, и не каждая из них воспринимает адекватно уровень угрозы. А его работа — не закрыть клиента своим телом, а предохранить от опасности. Если телохранитель допустил до крайности — закрытия своим телом, значит, он не справился с работой. После звезд по сложности идет охрана детей: она эффективна только в тандеме с няней и гувернанткой. Сам телохранитель с ребенком не справится. Не помогает даже опыт воспитания своих детей".

Наша охранная школа. Едут учиться из других стран. Фото: из архива О. Кончаковского

Случаются и казусы.

"Многие состоятельные люди имеют частные зоопарки, — рассказывает Олег Кончаковский. — Соответственно, охрана животных автоматически входит в обязанности телохранителя. Как-то шеф в свой зверинец привез кенгуру. Сменщики не предупредили телохранителей о новых питомцах. Ночью они приняли австралийских гостей за гигантских крыс — и к утру всех ликвидировали. И только потом узнали, что это были совсем не крысы... Вообще, бдительным надо быть каждую минуту. Как-то два телохранителя сопровождали охраняемое лицо в дороге. На одной из трасс шеф задремал на заднем сидении. Ребята остановились на обочине и выбежали "подышать". Так как был мороз до 30 градусов, они по-быстрому заскочили в машину и поехали дальше, и вдруг оказалось — шефа нет! Вернулись и обнаружили шефа в одной рубашке, который вышел "подышать" в другую сторону. Но такие курьезы дорого обходятся".

Украинские телохранители востребованы в мире.

"Они работают в Ираке, Африке, Турции, — говорит Олег Кончаковский. — Часто даже выигрывают конкуренцию у западных, из-за меньших требований и желания работать круглосуточно. В последнее время иностранные специалисты приезжают учиться к нам. Наша школа способна научить огневой подготовке, используя 300—400 пуль. А в знаменитой израильской школе — минимум от 1000 пуль".

Учеба. Женщин-телохранителей всего 1,5%. Фото: из архива О. Кончаковского

Илья: "отстрел" бизнесменов и кодекс самурая

Телохранитель Илья Резниченко (имя изменено по просьбе комментатора) — мастер спорта еще со времен СССР.

"Так совпало, что в числе моих друзей были люди из охраны последнего президента СССР, — говорит Илья. — Так я оказался связан с этой системой. В основном в этой сфере были либо бывшие офицеры, либо бывшие спортсмены. Для охраны высших эшелонов власти мой начальник отбирал ребят по мастерству вождения, умению стрелять, быстрому реагированию. В такие сферы людей с улицы не брали, нужна была рекомендация. Уровень подготовки телохранителей при "совке" и теперь сравнивать сложно. Сейчас ускорился процесс сбора информации, а для телохранителя это крайне важно. Требования безопасности для первых лиц очень высокие. Например, перед тем как в какую-то страну прибудет президент США, туда летит самолет с 200 экспертами разного уровня для налаживания контактов с охранными системами той страны. Если помните, для выступления президента США в Тбилиси построили 5-метровую стену из пуленепробиваемого стекла перед трибуной — вот это уровень безопасности! У нас отличался беспечностью Ющенко. Виктор Андреевич нарушал довольно много правил: мог спокойно идти в толпу, остановиться молочка попить или пирожок съесть, например. А Янукович опасался за свою жизнь. Именно при нем впервые появились снайперы, которые сопровождали его колонну".

Кодекс самурая. Телохранитель всегда готов к смерти. Фото: из архива О. Кончаковского

Кого охранять сложнее — президента или бизнесмена, — вопрос спорный.

"Бизнесменов убивают гораздо чаще, чем политиков, а сейчас их попросту отстреливают, — уверен Илья. — Говорят, возвращаются 90-е, но на самом деле есть отличия. Во-первых, сейчас намного больше оружия и людей, которые умеют убивать. Это плоды войны. Во-вторых, прежде это были какие-то бандитские разборки, единичные случаи, а теперь беды можно ждать от кого угодно, особенно если ты перешел кому-то дорогу. Телохранители вряд ли особо помогут, если человека "заказали": даже у первых лиц государств охрана гарантирует только 10% надежности. А у бизнесменов этот процент вообще доходит до единицы. В критических случаях единственный вариант — спрятать человека, вывезти его из страны. Как-то мне предложили стать телохранителем бизнесмена, которого "заказали". Выезжать из страны он не хотел. Я отказался, наняли других. Но в итоге его все равно через две недели убили. Мне повезло, я только один раз попал в перестрелку. И то — пуля просто пробила стекло, но никого не зацепила. Больше стресса всегда дает езда на большой скорости, особенно если в колонне при скорости 150 км/ч в одной из машин пробивается колесо. Бывало, останавливался в 5 см от бампера другой машины, при этом еще и ловил шефа, чтобы он не выбил головой лобовое стекло. А он у меня был такой грузный парень. Тогда я даже вывихнул руку, но все остались целы".

90% телохранителей занимаются восточными боевыми искусствами и знают кодекс самурая. По словам Игоря, телохранитель всегда готов к смерти, иначе он просто не выйдет на работу. И как ни странно, именно этот настрой всегда помогает выжить.

Тренировка. Сопровождение охраняемого лица до машины. Фото: из архива О. Кончаковского

Артем: ошибки телохранителя и молчание — золото

30-летний киевлянин Артем Ибрагимов имеет 10 лет стажа телохранителя. Работает по графику, неделя через неделю. За неделю отдыха обязательно два часа в день проводит в спортзале, трижды в месяц ходит в тир. В прошлом Артем — титулованный спортсмен (смешанные бои, рукопашный бой).

"На то время дальнейшего продвижения в области спорта особо не было, а все, что я умел в 19 лет — это драться и защищать других, — вспоминает наш герой. — Первый раз меня по рекомендации взяли, но сначала просто охранником шефа".

В нашей стране заказчик не всегда понимает, в чем отличие охранника от телохранителя.

"Чтобы понять разницу, посмотрите фильм "Телохранитель" с Уитни Хьюстон, — советует Артем. — Огромный и пафосный Тони может вступить в драку, но абсолютно не видит всей картины. Он просто крепкий дядька-охранник. А телохранитель Фрэнк (Костнер) старался все предвидеть и вообще не допускать конфликтных ситуаций. Но это возможно, только если шеф выполняет базовые требования телохранителя. У нас же зачастую шеф поступает как ему вздумается. К примеру, у израильского телохранителя каждый день с самого утра на руках — расписание передвижений шефа. У нас ты выехал с шефом и понятия не имеешь, куда едешь. А начнешь задавать вопросы, тебя просто заменят "менее любопытным".

У телохранителей особое отношение к смерти.

"Тот, кто не боится умереть, или глупец, или лжец, — уверен наш герой. — Ты выбираешь эту дорогу, потому что по сути своей ты воин. Ты готов смотреть в лицо опасности, и надо в этом направлении развиваться. У нас тоже есть семьи, дети, все хотят жить. Важно быть не охранником, а телохранителем, чтобы увеличить шансы на выживание".

А вот с семьями в профессии телохранителя все довольно сложно.

"Жену я стараюсь не посвящать в свою работу, ей не нужен лишний стресс, хотя она уже ко многому привыкла, — говорит наш герой. — 80% телохранителей в Киеве, которые работают в этой сфере 5—10 лет, мне знакомы. Это достаточно узкая сфера. И у очень многих коллег семейная жизнь разрушена из-за специфики работы. Шефы редко понимают, что телохранитель не может работать шесть дней в неделю: этим он не только разрушает свою семью, но и снижает на 50% свою боеспособность".

Далеко не все, кто нанимает телохранителей, находятся в зоне риска или под слежкой.

"Большинство берут охрану для пафоса, чтобы казаться более обеспеченными и крутыми, — откровенничает телохранитель. — Работу их парней даже сложно оценивать. У них и угроз особых нет, они просто ходят рядом. Ясно, что они и не делают ошибок. Ошибка телохранителя — беда. Например, убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в 2017 году. Его титулованный телохранитель держал оружие в борсетке, а это совершенно недопустимо! Потому, когда убийца подошел сзади и нанес смертельный удар, телохранитель среагировал на пару секунд позже, так как шел впереди клиента. Вот вам еще одна ошибка".

У всех есть моменты, на которых мы учимся жить. Свой "учебный" момент вспоминает и Артем:

"Это был краткосрочный контракт, шефа и его повадки я знал мало. Он зацепился с незнакомцем и тут же полез в драку. В результате я получил два пулевых ранения, было несколько искалеченных людей. Со стороны выглядело, как бандитская разборка, а на самом деле — просто драка по глупости. Шефа я доставил без единой царапины, у меня не были задеты жизненно важные органы. Но этот случай меня научил тому, что нельзя ни на секунду все пускать на самотек. Сейчас каждому человеку нужен телохранитель. Не обязательно, чтобы тебя "заказали", достаточно банального конфликта на парковке, который может перерасти в стрельбу из огнестрела. Вы даже не представляете, сколько оружия находится в одном лишь Киеве! Лучше где-то промолчать и уйти от конфликта. Молчание — золото".

Тренировка защиты. Важно спасти жизнь шефа любой ценой. Фото: из архива О. Кончаковского

Как выбрать телохранителя

Найти профессионального телохранителя можно по рекомендациям, в охранных компаниях и на сайтах работодателей.

"При приеме необходимо изучить его деятельность в прошлом, проверить на "детекторе лжи", — комментирует юрист Практики безопасности бизнеса АО Juscutum Виктор Шульга. — Дополнительно стоит подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации NDA (Non-disclosure agreement)".

А вот с использованием оружия сложно.

"Даже травмат — устройство, оснащенное резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия, — разрешен только определенным категориям (журналистам, депутатам, работникам суда и т. д.), — говорит Виктор Шульга. — Фактически, чтобы использовать травматическое оружие, телохранителю нужно параллельно состоять в одной из этих категорий. Но в случае перестрелки со смертельным исходом телохранитель будет привлечен к уголовной ответственности на общих основаниях — как гражданин. Украинское законодательство не предусматривает ношение какого-либо оружия телохранителями и никоим образом не дает права на его использование".

Напомним, недавно в Германии задержали бывшего телохранителя бен Ладена.

А еще чуть раньше соцсети горячо обсуждали телохранителей главы КНДР Ким Чен Ына.