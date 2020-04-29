Реализацию одного из самых амбициозных архитектурных проектов Украины возобновили спустя 12 лет

В апреле в центральной части города Днепр стартовало строительство торгово-делового центра “Перекресток”. Этот объект в будущем должен стать частью масштабного многофункционального комплекса “Брама”

Возведением "Брамы" занимается девелоперская компания Alef Estate, создавшая в Днепре такие знаковые объекты, как ТРК "МОСТ-сити", МФК "Cascade Plaza", ДЦ "Призма", ТДЦ "Босфор" и многие другие.

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Возведение комплекса должно было начаться еще в 2008 году, но было отложено из-за наступившего кризиса. Председатель Совета корпорации "Алеф" Вадим Ермолаев не единожды отмечал, что строительство "Брамы" ни в коем случае не отменяется, но переносится до более благоприятного момента. По прошествии 12-ти лет после кризиса 2008 года работы по возведению комплекса наконец возобновлены. При этом Alef Estate отмечает: снижение экономики вследствие пандемии коронавируса не заморозило строительство ни одного объекта компании: их реализация продолжается.

МФК "Брама" можно назвать самым амбициозным архитектурным проектом города. Общая площадь комплекса – 200 тысяч квадратных метров. Высота самой "Брамы" – 210 метров (54 этажа), что делает ее самым высоким жилым зданием Украины и самым высоким зданием Днепра. Строительство "Брамы" подразумевает комплексную застройку и реконструкцию квартала, ограниченного улицами князя Владимира Великого, Харьковской, Глинки и Европейской.

"Брама" задаст тон всей архитектуре города: даже сейчас проектные решения в Днепре делаются с учетом этажности спроектированной "Брамы". Также она сыграет важную роль на генеральном плане города: комплекс должен соединить центральную часть города Днепр с набережной, завершив формирование предмостового узла.

До сегодняшнего дня был построен только один объект из шести спроектированных – "Клин", трехэтажный бизнес-центр, размещенный на углу улиц Европейской и Глинки.

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Возведение ТДЦ "Перекресток" станет следующим пунктом строительства МФК "Брама". Этот объект – вторая по значимости позиция многофункционального комплекса. Здание будет формировать периметр квартала, фиксировать перекресток и при этом подчеркивать значимость главной доминанты комплекса – самой "Брамы".

Проект здания в 2008 году был разработан бюро "DOLNIK & CO", проектную группу возглавлял архитектор Сергей Филимонов. Главная идея "Перекрестка" – создание крытой многоуровневой "торговой улицы". Торгово-деловый центр будет соединен с соседним торговым комплексом с помощью пешеходного моста на втором уровне.

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"Перекресток" будет состоять из шестиэтажного здания и высотной 18-этажной части. Расположится объект на перекрестке улиц Глинки и Харьковской, откуда и название объекта. На первом и втором этажах шестиэтажной части разместятся коммерческие помещения, с третьего по пятый будут занимать офисы. В высотной части на первых этажах также будут расположены помещения коммерческого предназначения, а с четвертого по восемнадцатый этаж – офисная часть здания.

Проектом также предусматривается благоустройство улицы Харьковской: упорядочение парковочных мест, устройство велодорожек, устройство зон отдыха и летних площадок.

"Объект будет выполнен в современном стиле. В целом комплекс "Брама" состоит из множества зданий, поэтому каждое из них лаконично по форме и дополняет друг друга. Объединяет всех единая цветовая композиция. Каждой функции присвоен свой цвет. Таким образом, даже не заходя внутрь здания, а находясь снаружи человек уже понимает его структуру", – рассказала архитектор проекта Сергей Филимонов.

Запланированные сроки строительства – 36 месяцев. А значит, уже в 2023 году Днепр получит новый центр коммерции и отдыха.

Справка.Компания Alef Estate – девелоперская компания, деятельностью которой является разработка бизнес-проектов по строительству, реализации и эксплуатации объектов коммерческой и жилой недвижимости. Является участником корпорации "Алеф".

Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель Совета корпорации "Алеф" – Вадим Ермолаев. Заместитель председателя Совета корпорации Станислав Виленский.

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