Реально ли отсудить ущерб из-за непогоды: украинцы получают компенсации за разбитые машины

За поврежденные деревьями авто часто удается получить компенсации. А вот за убытки от ветра — нет

Юристы: "Делайте фото, видео и звоните в страховую". Фото: kiev.informator.ua.

Стихия, буйствующая последний месяц в основном в западных регионах, принесла убытков на около 300 млн грн. Участились и иски украинцев по поводу возмещения ущерба за свои разбитые упавшими деревьями или поврежденные потопами авто, дома или другое имущество. Как народ получает компенсации, выяснили "Сегодня".

"Один из моих клиентов сейчас судится из-за побитого деревом авто, — говорит адвокат Иван Либерман. — Есть случаи, когда люди доходят до Европейского суда. Да и в принципе граждане стали чаще судиться с государством после случаев непогоды".

"Сегодня" проанализировали данные госреестра судебных решений и обнаружили, что лишь за последний год в суды обратились более 290 граждан, требующих от местных властей возмещения ущерба после капризов погоды. Ранее таких исков не было вообще. Например, чаще всего суды оказываются на стороне тех, на чье авто упало дерево. Судьи руководствуются тем, что в населенных пунктах за зеленые насаждения несут ответственность коммунальные службы, которые не всегда вовремя ликвидируют аварийные деревья. Один из таких исков, где водитель отсудил почти 77 тыс. грн на ремонт авто, рассматривался в Приморском суде Одессы. Получить деньги водителю помогли вовремя составленные акты от полиции, оценка ущерба и обращение в суд.

В то же время есть иски, которые народ проигрывал. К примеру, ураганом с домов или хозпостроек срывало крыши. Суды постановили, что власти не могут нести ответственность за ураганы, а крышу хозяин мог просто плохо закрепить.

В целом же юристы советуют сразу после ЧП сделать фото и видео повреждений, вызвать полицию, затем уведомить страховую.

"Если страховка не покрывает затрат, то можно обращаться в суд, чтобы ущерб компенсировали за счет коммунального предприятия", — говорит адвокат Евгений Солодко.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как добиться компенсации за повреждение авто из-за плохих дорог. Чтобы добиться компенсации при повреждение авто из-за ямы, первое, что нужно сделать – вызвать полицию.

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