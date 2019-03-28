Ребекка Хармс будет наблюдателем на выборах президента Украины от Европарламента

Евродепутат побывает в Одессе для наблюдения за выборами и посещения избирательных участков

Фото: facebook.com/RebeccaHarmsMEХ.

Ребекка Хармс будет наблюдателем на выборах президента Украины от Европарламента //smm.ollcdn.net/img/article/11474/72_main_new.1529245187.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11474/72_tn.1529245187.jpg 2019-03-28T06:55:07+02:00 Украина Евродепутат побывает в Одессе для наблюдения за выборами и посещения избирательных участков

Евродепутат Ребекка Хармс прибудет в Украину, чтобы понаблюдать за выборами президента. Об этом сообщает сайт европейского парламентария.

"Эксперт по Восточной Европе и член группы "Зелёные — Европейский свободный альянс" в Европейском парламенте, будет находиться в Украине с 28 марта в качестве наблюдателя на выборах с делегацией Европейского парламента", – говорится в сообщении.

Сначала Реббека Хармс побывает в Киеве на брифинге для делегаций долгосрочных наблюдателей, а потом отправится в Одессу, где, 30 марта будет вести наблюдение за выборами и посетит избирательные участки. Также парламентарий встретится с членами Центральной избирательной комиссии, гражданскими активистами, кандидатами в президенты и СМИ.

Если 21 апреля состоится второй тур президентских выборов, то Ребекка Хармс также будет наблюдать и за этим волеизъявлением.

Напомним, 25 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин на совместной с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном пресс-конференции поставил точку в вопросе с российскими наблюдателями.

Напомним, после того, как россиянам окончательно было запрещено появляться в Украине, Москва выступила с заявлением по выборам. В Министерстве иностранных дел РФ даже поставили под сомнение легитимность результатов голосования.

Недавно БДИПЧ/ОБСЕ подавала 24 кандидатур наблюдателей от РФ, но их отклонил украинский Центризбирком. Позже в ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям. Как оказалось, Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей от данной структуры.

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