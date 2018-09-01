Реформа образования: запущена программа реформ "Новая украинская школа"

Сегодня, 09:30

С 1 сентября реформа затрагивает начальную школу: оценки и домашние задания отменили

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С 1 сентября в Украине стартовал блок образовательной реформы "Новая украинская школа" – за нее нардепы проголосовали еще в 2017 году. Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы.

Те дети, которые идут в первый класс в этом году, будут учиться 12 лет. В новом законе среднее образование делится на три уровня:

  • начальное – 4 года;
  • базовое среднее – 5 лет;
  • профильное среднее – 3 года.

Помимо этого, начальные классы попрощаются с табелями, а вместо этого появятся свидетельства достижений, где будет написана характеристика ученика, а не оценка его знаний. Также, для того, чтобы соответствовать новым стандартам школы, 22 тысячи украинских учителей первых классов прошли онлайн-курсы по повышению квалификации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для младших классов исчезнут и домашние задания – в Министерстве образования уверены, что детям лучше проходить нагрузку вместе с преподавателями, а не самостоятельно.

Отметим, в 2018 году реформа образования только начинается. По мере взросления учеников "Новой украинской школы" будет происходит реформа и следующих уровней. Обучение по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования стартует:

  • для начального образования – с 1 сентября 2018 года;
  • для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года;
  • для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.

Таким образом, завершится преобразование школьного обучения в Украине в 2030 году.
образование, школы, школа, реформа, первый класс, реформа образования

Вы сейчас просматриваете новость "Реформа образования: запущена программа реформ "Новая украинская школа"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: С. Николаев

Победы на конкурсах, турнирах и работа в Европарламенте: успехи украинских детей

Вчера, 14:35

Среди украинских школьников много тех, кто поражает мир своими достижения в различных сферах

Украина

Фото: nus.org.ua

Без парт и учебников: реформа образования споткнулась о местные власти

Вчера, 07:54

Не все первоклассники 1 сентября будут сидеть за новыми партами и в современных классах
Загрузка...

Украина

Центры. Тут смогут проводить эксперименты по химии или физике. Фото: experimentanium.com.ua

Эксперименты вне школы: в Украины создадут межшкольные ресурсные центры

Вчера, 07:24

В МОН предлагают создать мобильные лаборатории для школьных опытов и выращивания овощей

Экономика

Украинцам положено возмещение расходов на образование: как получить деньги

30 Августа, 13:01

Получить так называемую налоговую скидку может как сам студент, так и родители, которые платят за учебу ребенка
Загрузка...