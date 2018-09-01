Реформа образования: запущена программа реформ "Новая украинская школа"
С 1 сентября реформа затрагивает начальную школу: оценки и домашние задания отменили
С 1 сентября в Украине стартовал блок образовательной реформы "Новая украинская школа" – за нее нардепы проголосовали еще в 2017 году. Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы.
Те дети, которые идут в первый класс в этом году, будут учиться 12 лет. В новом законе среднее образование делится на три уровня:
- начальное – 4 года;
- базовое среднее – 5 лет;
- профильное среднее – 3 года.
Помимо этого, начальные классы попрощаются с табелями, а вместо этого появятся свидетельства достижений, где будет написана характеристика ученика, а не оценка его знаний. Также, для того, чтобы соответствовать новым стандартам школы, 22 тысячи украинских учителей первых классов прошли онлайн-курсы по повышению квалификации.
Для младших классов исчезнут и домашние задания – в Министерстве образования уверены, что детям лучше проходить нагрузку вместе с преподавателями, а не самостоятельно.
Отметим, в 2018 году реформа образования только начинается. По мере взросления учеников "Новой украинской школы" будет происходит реформа и следующих уровней. Обучение по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования стартует:
- для начального образования – с 1 сентября 2018 года;
- для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года;
- для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.
Таким образом, завершится преобразование школьного обучения в Украине в 2030 году.
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