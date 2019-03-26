Реформа пенсий в Украине, обострение в Израиле и торговля между ЕС и Китаем: главные темы дня
"Сегодня" собрали важные события, которые получат свое развитие в течение вторника, 26 марта
Во вторник, 26 марта, определились главные темы, к которым будет привлечено особое внимание украинской и мировой прессы.
Министр социальной политики Украины Андрей Рева на брифинге расскажет о первых результатах процесса выплат монетизированных субсидий и автоматической индексации пенсий.
В Подольском районном суде Киева состоится подготовительное судебное заседание по делу по обвинению главного редактора РИА "Новости" (Украина) Кирилла Вышинского в государственной измене.
Непогода в Украине. Синоптики пообещали на ближайшие сутки практически по всей стране резкое похолодание с дождями и мокрым снегом.
Обострение между Израилем и Газой. За ночь произошли десятки обстрелов, обмен ракетными ударами. Армия Израиля задействовала авиацию для бомбардировок.
В Париже Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, на которых обсудят торговые отношения между ЕС и Китаем.
О том, какими были итоги понедельника, 25 марта, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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