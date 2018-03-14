Реформа судебной системы: Лозовой ответил на критику своей правки

Сегодня, 19:09

Нардеп от Радикальной партии заявил, что в его правках не говорится о том, что без решения суда хоронить нельзя


Народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой заявил, что сообщения, о том, что украинцев нельзя будет похоронить без решения суда, не отвечают действительности.

Ранее парламентария обвинили в том, что из-за его правки в Уголовно-процессуальном кодексе от 15 марта процедура захоронения усложнится – придется ждать три дня разрешения суда и проводить экспертизу. Лозовой уверяет, что такие процедуры не прописаны.

"Это брехня, это инсинуация, созданная исключительно с одной целью – дискредитировать Радикальную партию, нашу команду. Это глупость. Такого нет ни в моих правках, ни в Уголовно-процессуальном кодексе вообще", заявил Лозовой, добавив, что его правка "искореняет коррупцию в силовых органах на местах, поэтому (существует – Ред.) такое противодействие со стороны силовиков".

Напомним, недовольство новшествами УПК выразил и глава Нацполиции Сергей Князев. По его словам, если их срочно не отменить, работа правоохранителей будет парализована. В частности, он выразил претензии к процедуре экспертизы причины смерти. Князев считает, что новые правила ограничат следователя в самостоятельности принятия решений и снизит эффективность проведения досудебного расследования.
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"Сегодня"

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