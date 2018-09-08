Реформа военного образования в Украине: в Минобороны рассказали о дате старта

Сегодня, 22:48

Первые кардинальные изменения произойдут в Институте танковых войск в Харькове, а также в Национальной академии сухопутных войск во Львове


Реформирование военного образования в Украине стартует в начале 2019 года. Об этом в Харькове во время торжеств по случаю Дня танкистов – заявил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, первые кардинальные изменения произойдут в двух вузах – Институте танковых войск Национального университета "Харьковский политехнический институт", а также Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

"Эти изменения будут ориентированы на наше стремление вступить в Альянс, на стандарты, по которым сегодня готовятся офицеры современных передовых стран мира", – подчеркнул министр обороны.

Кроме совершенствования программы обучения, Харьковский институт танковых войск обеспечат новой техникой.

"В Харьковской области есть вся необходимая база: и высшие учебные заведения, и научные институты, и промышленные предприятия оборонного комплекса, которые предоставляют свои мощности, возможности, а также вооружение – для подготовки квалифицированных кадров. Будем поддерживать армию. Армия только укрепляется, но уже имеет определенные достижения и определенные результаты", – отметила председатель областной администрации Юлия Светличная.

Ранее мы писали, что Минобороны хочет подготовить больше сержантов.

Напомним, в украинской армии активно готовят сержантов и инструкторов по нормам НАТО – по стандартам Альянса подготовили уже 28 полноценных боевых подразделений.

Также сообщалось, что Полторак намерен разрешить женщинам поступать в военные лицеи.
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"Сегодня"

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