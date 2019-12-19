Реформа земли, игорный бизнес, главная елка и пресс-конференция Путина: топ-темы дня

Сегодня в Раде рассмотрят штрафы за "евробляхи" и игорный бизнес, а в Берлине пройдут трехсторонние переговоры по газу

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Сегодняшний день в Украине и мире насыщен важными событиями. Мы собрали топ-темы, которые будут на слуху 19 декабря.

Заседание Верховной Рады

Сегодня на повестке дня у депутатов – ряд важных законопроектов. Среди них: Избирательный кодекс с предложениями президента, отсрочка штрафов "евробляхерам", президентский законопроект о "ворах в законе" и ряд законопроектов по игорному бизнесу.

Заседание аграрного комитета

Рассмотрение поправок к законопроект о продаже земли продолжается сегодня вечером. Вчера депутаты в комитете работали до двенадцати ночи и даже успели разругаться, но рассмотрели лишь 192 поправки в законопроект из предложенных нескольких тысяч. Этот законопроект уже стал причиной массовых протестов под Верховной Радой, которые переросли в схватки с правоохранителями.

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Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Российский президент проведет традиционную большую пресс-конференцию. Она станет для Путина уже пятнадцатой, начиная с 2001 года.

Трехсторонние газовые переговоры

Сегодня в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года. На нем, как ожидается, обсудят соглашение, которое охватывает продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта.

Елочка, зажгись!

Традиционно сегодня, в День святого Николая, в 19:00 на Софийской площади в центре Киева торжественно зажгут главную новогоднюю елку страны. Для зрителей этого праздничного действа власти подготовили яркую развлекательную программу. Также, одновременно с главной красавицей, торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы.

Как монтировали каркас главной елки страны, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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