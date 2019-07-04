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Реформа оборонпрома: при СНБО создадут коордцентр

4 июля, 11:15

Приоритетной задачей центра будет реформирование государственного концерна "Укроборонпром"

Секретарь СНБО Данилюк
Секретарь СНБО Данилюк. Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что будет создан координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО. Приоритетной задачей центра будет реформирование государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

Как отмечается, на межведомственном совещании по реформированию ОПК Данилюк уточнил, что коордцентр должен будет осуществить быстрый и всесторонний анализ существующей ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в том числе в части полного исключения вероятности коррупционных деяний и участия политиков в этой сфере. Среди других задач – эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Участники межведсовещания приняли решение о разработке программы реформирования системы управления госконцерном "Укроборонпром", внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК, создании действующего механизма общественного контроля.

Ранее секретарь СНБО назвал главные угрозы для Украины на сегодняшний день, среди которых особое место занимают война и энергетическая безопасность.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве в апреле прошел форум по безопасности, на котором политики, дипломаты, бизнесмены из 20 стран мира обсудили основные вызовы мировое стабильности и безопасности. Читайте подробней самые громкие заявления.


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Тег СНБО, Данилюк, ОПК

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