Реформатор украинской медицины или ее могильщик: что нужно знать об Ульяне Супрун

Увольнение и.о. министра здравоохранения – за и против

Ульяна Супрун. Фото: galinfo.

Реформатор украинской медицины или ее могильщик: что нужно знать об Ульяне Супрун //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aef/023/5c5aef023788e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aef/023/5c5aef023788e.jpg 2019-02-06T17:27:00+02:00 Украина Увольнение и.о. министра здравоохранения – за и против

5 февраля стало известно, что суд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Это уже не первая новость о возможной отставке и.о. министра здравоохранения – такие слухи циркулировали в СМИ по нескольку раз за год. Кроме того, вокруг ее имени возникало немало громких скандалов.

Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

Все подробности назначения Ульяны Супрун на должность и. о. министра, ее шагов по реформированию отрасли здравоохранения и в чем суть конфликта, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Кто такая Ульяна Супрун

Ульяна Юркив родилась в 1963 году в Детройте, США. Ее родители после Второй мировой эмигрировали в Западную Германию, а потом – в Штаты. Бабушка Ульяны — Мария Волощук, была родом с Волыни, в тридцатых-сороковых годах принимала активное участие в освободительном движении в Украине.

Будущий и.о. министра здравоохранения воспитывалась в патриотическом духе: ходила в украинскую школу и церковь, состояла в скаутской организации "Пласт". Родители первый раз привезли дочь в Украину, когда ей было 11 лет.

"Первый раз я была в Украине в 1974-м году – еще во времена Брежнева. Мне было 11 лет, я родилась в Штатах, но разговаривала на украинском и ходила в нашу церковь. Но моя Украина была родом из пятидесятых годов, которую родители и бабушка забрали с собой в диаспору. Так что в моем воображении была Украина, о которой они мне рассказывали: хаты, село, Тарас Шевченко. Но в брежневские времена все было уже совсем другим. Наши родственники жили в Киеве и Львове. Но нам не разрешали идти к ним домой – только они могли прийти к нам в отель. И не в номер – разрешалось встретиться только на улице. И все время за нами следили. Я, 11-летний ребенок из США, не могла понять, как люди живут в таком состоянии неволи. Думаю, с тех пор во мне что-то изменилось," – рассказывала Ульяна Супрун уже после переезда в Украину порталу Platfor.ma.

Получила медицинское образование в Университете штата Мичиган. Жила и работала в США врачом-радиологом. В 1991 году вышла замуж за канадского украинца Марка Супруна – философа, политолога и сценариста, известного волонтера. Забегая вперед, отметим, что это именно он основал проект Babylon'13, который сплотил режиссеров, операторов и кинематографистов, документировавших на кинопленку Революцию Достоинства в Украине. Его фильм "Сильнее чем оружие" получил награду ежегодного фестиваля искусств "Passion for Freedom" в 2015 году.

Чета Супрун активно принимала участие в различных проектах, направленных на поддержку Украины. В частности, два года возглавляла Совет по оказанию гуманитарной помощи украинцам, входила в Союз украинской молодежи в Нью-Йорке, была президентом Украинско-американской ассоциации гражданских свобод.

Фото: moz.gov.ua

Вместе с мужем активно поддерживала Оранжевую революцию – так, они были главными организаторами митингов и демонстраций украинцев в Вашингтоне и Нью-Йорке, встречались с американскими политиками, журналистами, конгрессменами, которым объяснили, что именно происходит в нашей стране.

Осенью 2013 года Ульяна Супрун с мужем решили переехать в Украину – в стране начинался политический кризис, который привел к Революции Достоинства. Она стала волонтером Медицинской службы Майдана – принимала участие в уличных боях, помогала раненым.

Весной 2014 года вместе с мужем создала общественную организацию "Защита патриотов", которая занималась тренировками по тактической медицине и обеспечивала украинских бойцов индивидуальными аптечками стандарта НАТО. Деньги для их приобретения семья волонтеров собирала в Канаде и Америке.

"После того, как началась война, меня попросили стать председателем гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев – это организация, которая представляет всех наших в диаспоре. Мы не стали придумывать ничего сами, а пошли в военных и спросили, чем мы можем помочь. Они ответили, что нет индивидуальных аптечек. В конце мая мы привезли в Украину первые 250 современных НАТОвских аптечек. Но наши солдаты посмотрели на них – и не знали, что с ними делать. Тогда мы поняли, что не хватает не только аптечек, но еще и знаний, как оказать помощь на поле боя. 1 июня началось наше первое обучение по тактической медицине. И фактически именно тогда это словосочетание – "тактическая медицина" – в Украине прозвучало впервые," – рассказывала Ульяна Супрун в интервью порталу Platfor.ma.

Во главе реформы

В июле 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении украинского гражданства Ульяне и Марку. Через несколько месяцев Супрун стала внештатным консультантом комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения. А в июле 2016 года стало известно, что Супрун возглавит Минздрав Украины.

"Сегодня мы должны поддержать изменения в руководстве Минздрава. Мы с 1 августа, в случае поддержки правительством, но, думаю правительство поддержит, возложим исполнять обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 27 июля 2016-го.

Назначение состоялось по предложению президента Украины Петра Порошенко. Перед Супрун стояла задача участвовать в разработке стратегии реформирования отрасли здравоохранения.

Какие шаги по реформированию здравоохранения предполагалось сделать:

Создание национального перечня лекарственных препаратов, которые будут закупаться государством для бесплатной передачи больным, которые испытывают жизненную необходимость в этих препаратах. Такой перечень предполагалось создать до конца января 2017 года.

2017 года. Введение с 1 июля 2017 года первичного медицинского страхования в Украине. Полностью перевести медицины на страховую платформу планировалось к 2020 году. Финансировать первичку предполагалось из госбюджета за счет общих налогов, не вводя новых и не повышая старых.

Создание электронной системы, которая упразднит бумажные карточки.

Создание госпитальных округов и перепрофилирование больниц. Предполагалось, что в каждом будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Так, в больнице первого уровня врачи будут оказывать хирургическую и реанимационную помощь, а в больнице второго уровня медики будут заниматься плановым лечением пациентов с хроническими болезнями или долечивать пациентов после больницы первого уровня. В медучреждении второго уровня также будет отделение экстренной помощи.

Предполагалось, что в каждом будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Так, в больнице первого уровня врачи будут оказывать хирургическую и реанимационную помощь, а в больнице второго уровня медики будут заниматься плановым лечением пациентов с хроническими болезнями или долечивать пациентов после больницы первого уровня. В медучреждении второго уровня также будет отделение экстренной помощи. И самое главное: государство отныне будет платить только за первичную, экстренную и паллиативную медпомощь. Остальную медицину Минздрав будет компенсировать частично. В комментарии сайту "Сегодня" Ульяна Супрун рассказала, почему медицина будет частично платной.

"Мы говорим, что у нас в стране медицина бесплатная, а она таковой не является, мы все платим за все. Мы сейчас предлагаем систему, где у каждого из нас есть гарантированно первичное звено, экстренно медицинскую помощь и паллиативную помощь бесплатно. Возможно, будут такие услуги, что надо доплатить, потому что государство не имеет достаточно средств. Если можете заплатить, то заплатите. Мы должны перестать врать и начать говорить правду. Мы должны создать систему, где люди не должны продавать машины и квартиры и финансово быть разрушены, потому что они заболели", – прокомментировала ситуацию Супрун.

Но воплотить все эти реформы в жизнь оказалось делом совсем не простым. Уже через год после назначения и.о. Ульяна Супрун заявила, что реализация медреформы в Украине оказалась под угрозой – по ее словам, профильный комитет украинского парламента изменил нормы законопроекта таким образом, что суть медицинской реформы оказалась искаженной.

"Большинство этих правок нивелируют саму суть медреформы, предложенной Минздравом и правительством Украины. Фактически вместо реформы всей отрасли после внесенных в законопроект 400 правок мы можем говорить только о реформе первичного звена медицины", – сказала Супрун.

Между тем, в октябре 2017 года Верховная Рада приняла медицинскую реформу, поддержав во втором чтении и в целом законопроект №6327, которым вводится новая модель финансирования системы здравоохранения. За это решение проголосовали 240 народных депутатов.

За и против

Нужно отметить, что деятельность Ульяны Супрун во главе министерства разделила страну на два противоположных лагеря. Симпатики Супрун считают, что давно пора реформировать область здравоохранения, чтобы привести ее к международным стандартам. Противники уверены, что команда Супрун уничтожит все то хорошее, что осталось от советской системы здравоохранения и продолжает худо-бедно функционировать. Каждая из точек зрения на деятельность и.о. министра здравоохранения имеет свои как слабые, так и сильные места.

Отставка и.о. министра здравоохранения Супрун – это только первый шаг к восстановлению порядка в медицине, – заявил глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко, один из самых последовательных критиков деятельности и.о. министра. По мнению политика, министром должен быть украинский врач, спасающий украинцев, родственники которого лечатся в украинских больницах и который знает реальное положение дел в стране.

"Законы Украины надо уважать и выполнять, а не разводить беспорядок в правительстве, как сейчас. Реформа медицины должна предусматривать страхование и бесплатные страховки для пенсионеров, детей и малообеспеченных. Подчеркиваю, бесплатные страховки на лечение и необходимые лекарства в нормальных больницах. Для работающих – социальный пакет должен включать оплату медицинской страховки от собственника предприятия. Программа "Доступные лекарства" должна быть расширена", – написал политик на своей странице в Facebook.

Кроме того, лидер РПЛ убежден, правительство должно установить и контролировать наценки на лекарства, чтобы фармацевтическая мафия не наживалась на беде простых украинцев. За продажу некачественных лекарств, уверен политик, должна быть уголовная ответственность.

Народный депутат от партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Александр Вилкул также не считает реформой результаты деятельности Ульяны Супрун на посту главы минздрава.

"Закрытие больниц, платные медицинские услуги, срыв вакцинации и эпидемии болезней, которых не было в стране десятилетиями – это не реформа. Это издевательство над людьми. Мы положим конец экспериментам санитарки Супрун", – заявил Александр Вилкул во время встречи с медиками в Центре первичной медико-санитарной помощи в Павлограде.

Другой народный депутат от Оппоблока, член парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева считает, что страна еще долго будет приходить в себя от последствий реформ в медицине. Такое мнение она высказала в кулуарах Верховной Рады в среду, 6 февраля.

"Украинский народ не поддерживает Супрун. Посмотрите на любую социологию – у нее очень большой антирейтинг, и это объяснимо. Во-первых, она не имеет медицинского образования. Во-вторых, у нее два гражданства, а это значит, что она не настроена работать в патриотическом ключе. В-третьих, за то время, которое она незаконно пребывает на должности в. и. о. министра здравоохранения, у нас произошло несколько серьезных вспышек эпидемий, которые стали причиной множества смертей. А ее абсурдные высказывания по лечению, подборки "рекомендаций" также не находят отклика у нормальных людей", – заявила народный депутат.

Она отметила, что за то время, которое Супрун возглавляет Минздрав, из страны выведены огромные деньги – 18 млрд грн., а 70 тысяч украинских медработников выехали работать за рубеж.

В то же время, о поддержке Супрун в ее деятельности заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Хочу подчеркнуть, что я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что Супрун имеет полную поддержку президента Украины... Но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный суд установит истину", – сказал Порошенко 5 февраля во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

Президент добавил, что Супрун – гражданка Украины, а также поблагодарил ее за помощь, которую он получает в вопросах введения сельской медицины.

А председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Ульяна Супрун стала провайдером медицинской реформы в Украине.

"Ульяна Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу. Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли – коррупцией!" – написал спикер парламента в микроблоге в Твиттере.

Он выразил уверенность, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу, и уверил в своей поддержке. Свою поддержку также выразили министр иностранных дел Павел Климкин и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, а посол Великобритании в Украине Джудит Гоф и посольство США в Украине, комментируя ситуацию с Ульяной Супрун, выразили свою обеспокоенность.

Увольнение Супрун оставит тысячи людей без лечения и лекарств

Сама Ульяна Супрун на своей страничке в Фейсбук поблагодарила за поддержку и обратила внимание общественности на ряд актуальных проблем, решение которых ставит под вопрос ее увольнение с должности.

"Изменения, которые нам удалось достичь, поставлены под угрозу. Но пока вместе с командой Министерства здравоохранения Украины имеем ряд очень конкретных проблем и вопросов.

Как лекарства, закупленные на сумму более 633 миллионов гривен средств налогоплательщиков, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава Украины, будут отправлены в медучреждения? Ведь распределение препаратов происходит за подписью и. о. министра.

На складах государственных предприятий "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке в регионы жизненно необходимые препараты за 33 программами государственных закупок. Это вакцины против кори, которые являются единственным средством, чтобы остановить вспышки болезни. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии.

Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета 2019? Потому что полномочия подписывать договоры также имеет только и. о. министра.

Также под угрозой своевременные закупки и поставки лекарств за счет бюджета этого года. МОЗ Украины в рекордные сроки начал процесс закупок. Однако из-за того, что сейчас никто не уполномочен исполнять обязанности министра, заключение договоров с закупщиками может не состояться вовремя.

Сорванные сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения. А доверие к международным организациям, которые не дают воровать средства из государственного бюджета и помогают закупать в разы больше лекарств, вакцин, стентов и других необходимых медицинских изделий – будет потеряна.

Речь идет о безопасности, здоровье и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое", – подчеркнула Ульяна Супрун.

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