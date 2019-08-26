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Регбисты Ярославского – чемпионы Украины!

26 августа, 13:29

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К завоеванному 17 августа Кубку Украины регбисты харьковского клуба «Олимп», президентом которого является Александр Ярославский, добавили чемпионские медали. Подопечные Валерия Кочанова и Вадима Колышкина стали десятикратными чемпионами страны!

В Харькове прошел третий тур чемпионата и, несмотря на то, что фактически харьковчане уже после второго тура обеспечили себе чемпионские медали, технически это произошло 24 августа. Таким образом, игроки "Олимпа" собрали полный комплект наград по регби-7.

"Победа в чемпионате страны и в Кубке далась нам не просто так. Мы провели хорошие сборы и упорно работали даже в отпуске, что в итоге вылилось в результат. Сделали отличный подарок харьковчанам ко дню города", – отметил игрок "Олимпа" Олег Косарев.

В четырех встречах, проведенных в рамках третьего тура, игроки "Олимпа" заработали 168 очков, при этом два матча завершились "сухой" победой чемпионов Украины.

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Результаты матчей:

"Олимп" – "Антарес" – 47:0

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 "Политехник" – "Олимп" – 7:54

"Олимп" – "Кредо-63" – 36:0

"Эволюшенс-7" – "Олимп" – 7: 31

Данное чемпионство стало 10-м для "Олимпа" и семь раз харьковчане завоевали Кубок Украины по регби-7. В команде данные достижения связывают, в том числе, и с усилиями известного украинского бизнесмена и мецената, президента и основателя группы DCH Александра Ярославского.

При поддержке Ярославского "Олимп" стал самым титулованным украинским регбийным клубом, который собрал огромную коллекцию высоких спортивных наград и добился стабильных выдающихся результатов. При этом спортсмены харьковского регби-клуба составляют кадровую основу национальной сборной Украины по регби, а возглавляет ее тренер "Олимпа" Валерий Кочанов.

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