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Рекламный ход: чем реально торгуют в магазинах "Конфискат"

Сегодня, 13:54

Настоящий конфискат с таможни можно купить только на специальных аукционах

Рекламный ход: чем реально торгуют в магазинах "Конфискат" Украина Настоящий конфискат с таможни можно купить только на специальных аукционах

В Украине засилье магазинов, где продают якобы изъятые на таможне товары. Их предлагают по смешным ценам и это, собственно, подкупает доверчивых клиентов.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов говорит, что в таких магазинах, как правило торгуют контрабандой и некачественными подделками.

Настоящий конфискат с таможни можно купить только на специальных аукционах. И рассчитывать на низкие цены не стоит!

"У нас люди считают, что конфискат – это нечто очень качественное и очень дешевое. На самом деле цену определяет оценщик, и оно может реализовываться только на электронных торгах. Таким образом у нас цены близки к рыночным", – говорит Виктор Вишнев, директор ГП СЕТАМ.

В киевской таможне отмечают: в магазинах, где продают якобы конфискат, товары реализуют большими партиями и ассортимент постоянно обновляют. Таможня же просто не изымает контрабандных товаров в таких объемах.

"Это не магазины, которые реализуют продукцию, которая была задержана работниками таможни. Можно сказать, что это брендовое название этих магазинов", – сказал Николай Куликов, заместитель начальника отдела производств Киевской таможни.

Менеджер магазина объясняет: вывеска – это всего лишь рекламный ход, чтобы привлечь неискушенного покупателя.

Закона, который бы заставил недобросовестные магазины изменить название на правдивое, нет, поскольку это такое же название бренда, как и любое другое.

Ранее мы уже писали о том, чем торгуют в магазинах "Конфискат".

Также мы писали, почему в Украине процветает контрабанда.

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Тег контрабанда, Украина, конфискат

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