Рекламный ход: чем реально торгуют в магазинах "Конфискат"
Настоящий конфискат с таможни можно купить только на специальных аукционах
В Украине засилье магазинов, где продают якобы изъятые на таможне товары. Их предлагают по смешным ценам и это, собственно, подкупает доверчивых клиентов.
Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов говорит, что в таких магазинах, как правило торгуют контрабандой и некачественными подделками.
Настоящий конфискат с таможни можно купить только на специальных аукционах. И рассчитывать на низкие цены не стоит!
"У нас люди считают, что конфискат – это нечто очень качественное и очень дешевое. На самом деле цену определяет оценщик, и оно может реализовываться только на электронных торгах. Таким образом у нас цены близки к рыночным", – говорит Виктор Вишнев, директор ГП СЕТАМ.
В киевской таможне отмечают: в магазинах, где продают якобы конфискат, товары реализуют большими партиями и ассортимент постоянно обновляют. Таможня же просто не изымает контрабандных товаров в таких объемах.
"Это не магазины, которые реализуют продукцию, которая была задержана работниками таможни. Можно сказать, что это брендовое название этих магазинов", – сказал Николай Куликов, заместитель начальника отдела производств Киевской таможни.
Менеджер магазина объясняет: вывеска – это всего лишь рекламный ход, чтобы привлечь неискушенного покупателя.
Закона, который бы заставил недобросовестные магазины изменить название на правдивое, нет, поскольку это такое же название бренда, как и любое другое.
Ранее мы уже писали о том, чем торгуют в магазинах "Конфискат".
Также мы писали, почему в Украине процветает контрабанда.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Рекламный ход: чем реально торгуют в магазинах "Конфискат"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинец пытался провезти в Италию крупную партию сигарет
Контрабанду мужчина пытался спрятать в автомобиле
На Волыни иностранец предлагал сотруднику СБУ взятку в 26 тысяч евро: опубликованы фото
Сотруднику СБУ предлагали 26 тысяч евро за возвращение изъятой контрабанды