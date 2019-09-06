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Рекорд Украины: в Пенсионном фонде подсчитали супер-долгожителей

6 сентября, 14:58

По словам чиновников, количество долгожителей стало рекордным для Украины

В Украине сотрудники Пенсионного фонда подсчитали число супер-долгожителей – было названо точное количество дедушек и бабушек, которые отметили столетний юбилей.

По данным чиновников, такое количество стало абсолютным рекордом для страны – так много столетних граждан не было за всю историю существования Пенсионного фонда.

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Напомним, ранее во Львове насчитали 25 горожан, которым исполнилось более ста лет – свои вековые юбилеи в минувшем году отмечали 11 львовян, а 101 и более лет прожили еще 14 жителей Львова.

Также мы писали о том, что в Полтавской областной больнице трудится врач, которому исполнилось 99 лет . Максим Дудченко до сих пор ходит на работу пешком и никогда не опаздывает – он консультирует пациентов и обучает студентов, а журналистам "Сегодня" медик раскрыл секреты своего долголетия.

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Также мы писали об украинском долгожителе Михаиле Лукьяновиче Бурчине, которому на днях исполнилось 113 лет. Он живет в небольшом селе Вивня Стрыйского района Львовской области. Мужчина никогда в жизни не пил спиртного, а сейчас предпочитает принимать в пищу различные каши.

Стоит добавить, что, по мировым данным, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, а женщин – 72 года. И до ста лет доживает лишь малая доля процента от общей численности людей на планете. Сайт "Сегодня" писал о долгожителях, проживших больше 110 лет, а также о секретах их крепкого здоровья.

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рекорд долгожители долгожитель Пенсионный фонд

Источник: Сегодня

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