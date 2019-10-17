Рекордное количество ДТП за сутки: водители не пропускают кареты скорой помощи

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За сутки полицейские зафиксировали рекордное количество жертв ДТП. 18 человек погибло и еще 120 получили травмы различной степени тяжести. Напомним, Украина входит в десятку стран с самыми высокими показателями смертности в авариях. Сейчас это 9 человек на сто тысяч населения. Для сравнения, в Швеции, Великобритании или Нидерландах – менее трех человек. Среди главных причин ДТП в Украине превышение скорости, несоблюдение дистанции и управление в нетрезвом состоянии.

Однако есть еще одна страшная проблема – с пропуском спецтранспорта. Водители не всегда пропускают пожарных, скорую или полицию. Только за последние дни произошло несколько резонансных ДТП с жерствами с участием карет скорой помощи.

Масштабное ДТП на днях шокировало Киев. Медицинская помощь с включенными специальными сигналами ехала на красный. Автомобиль не пропустил скорую, и врезался в нее. Карета скорой перевернулась, водитель погиб сразу. Двадцатитрехлетняя девушка-фельдшер скончалась по дороге в больницу.

Спеша по своим делам, люди часто не замечают машин с проблесковыми маячками. Но когда карета скорой едет с включенными сигналами, это означает одно – кому-то действительно плохо и счет идет на секунды.

"Сегодня" решили провести эксперимент и проверить, обращают ли внимание столичные водители на кареты скорых. Если водители будут уступать дорогу скорой помощи 10 минут свободно можно доехать до места происшествия. Эксперимент мы решили провести в центре столицы. Днем здесь трафик весьма насыщен. Но стоит нам выехать, водители делают так называемый "коридор жизни".

"Все должны пропускать скорую помощь, потому что это спасённый жизни. А спасённые жизни идут всегда на минуты, даже на секунды" – говорит водитель скорой Степан Труш.

И вот видим водителя, который как бы не замечает транспорта с сиреной.

"Человек наверное скорую помощь никогда не вызывал, не видел как скорая помощь ездит. Человек разговаривает по телефону, она не смотрит по сторонам" – сетует водитель Степан.

Мы заворачиваем на узкую улицах. И сразу попадаем в пробку. Проехать невозможно из-за припаркованных с нарушением автомобилей.

"В данной случае парковка запрещена здесь. Машинам некуда деваться. Куда они денутся если нету проезда?" – отмечает наш водитель.

Но пропустить скорую часто не хотят даже пешеходы смело шагая на зеленый.

Автомобили с проблесковыми маячками имеют приоритет в движении и перед другими машинами, и перед пешеходами – напоминают в Укртрансбезопасности. Услышали звук сирены – безопасно останавливайтесь и немедленно упустите оперативный транспорт.

Юрий Черный – директор украинского Научно исследовательского института медицины транспорта:

"Если ты слышишь где-то сирену или видишь где проблесковые маяки, ты должен остановиться. Посмотреть налево и направо, и пропустить скорую помощь. И если даже это машина, которая едет на зеленый свет, водитель должен посмотреть направо-налево и скорую пропустить в первую очередь".

Если вы не пропустили скорую – будьте готовы заплатить штраф 510 гривен.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек. О такой печальной статистике сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Также на днях, словно в подтверждение страшной статистики, стало известно о том, что в Киевской области за сутки произошло девять ДТП, жертвами которых стали три человека. Кроме того, на территории региона произошло несколько аварий с пострадавшими. но без летальных исходов.

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