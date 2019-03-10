Уникальную скульптуру Шевченко из дерева выставили в Доме профсоюзов
К изготовлению скульптуры приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран
Рекордный Тарас Шевченко – из дерева. Скульптуру Кобзаря, к изготовлению которой приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран, выставили накануне в столичном Доме профсоюзов. Мастер из Винницкой области заканчивал ее во времена Майдана и там же позволял поупражняться всем желающим. Теперь передает произведение в музей Революции Достоинства и говорит, что стружку соавторы тогда забирали с собой, и даже лик Пророка является большим оберегом.
"Доказательства официальные, подтверждение этих девяти тысяч участников, документальные, фото – есть. Осина защищает от нечисти и тогда на Майдане говорили, что он как раз вовремя появился. К этой скульптуре прислонялись, говорили: здесь такая энергетика!" – рассказывает художник Владимир Заец.
Напомним, к 205-й годовщине со дня рождения Шевченко художник Александр Грехов подготовил выставку, на которой поэт предстал в 29 необычных образах, в частности, Терминатора, Человека-паука, Николая Гоголя, Элвиса Пресли и Дарта Вейдера.
А во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко установили необычный рекорд – 407 бандуристов исполнили стихотворения Кобзаря. Для этого со всей области съехались более 30 коллективов, от школ искусства до известных капелл. Самому младшему исполнителю – восемь лет, а самому старшему – почти 70. Они играли и пели известные шевченковские "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий" в современной аранжировке.
Также к этой дате журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.
А бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи Шевченко:
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