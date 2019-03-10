Уникальную скульптуру Шевченко из дерева выставили в Доме профсоюзов

К изготовлению скульптуры приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран

Уникальную скульптуру Шевченко из дерева выставили в Доме профсоюзов 2019-03-10T04:02:00+02:00 Украина К изготовлению скульптуры приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран

Рекордный Тарас Шевченко – из дерева. Скульптуру Кобзаря, к изготовлению которой приложили руку девять тысяч человек из полусотни стран, выставили накануне в столичном Доме профсоюзов. Мастер из Винницкой области заканчивал ее во времена Майдана и там же позволял поупражняться всем желающим. Теперь передает произведение в музей Революции Достоинства и говорит, что стружку соавторы тогда забирали с собой, и даже лик Пророка является большим оберегом.

"Доказательства официальные, подтверждение этих девяти тысяч участников, документальные, фото – есть. Осина защищает от нечисти и тогда на Майдане говорили, что он как раз вовремя появился. К этой скульптуре прислонялись, говорили: здесь такая энергетика!" – рассказывает художник Владимир Заец.

Напомним, к 205-й годовщине со дня рождения Шевченко художник Александр Грехов подготовил выставку, на которой поэт предстал в 29 необычных образах, в частности, Терминатора, Человека-паука, Николая Гоголя, Элвиса Пресли и Дарта Вейдера.

А во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко установили необычный рекорд – 407 бандуристов исполнили стихотворения Кобзаря. Для этого со всей области съехались более 30 коллективов, от школ искусства до известных капелл. Самому младшему исполнителю – восемь лет, а самому старшему – почти 70. Они играли и пели известные шевченковские "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий" в современной аранжировке.

Также к этой дате журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.

А бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи Шевченко:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Уникальную скульптуру Шевченко из дерева выставили в Доме профсоюзов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.