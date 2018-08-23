Рекорды, флешмобы и концерты: в Украине отметили День государственного флага

Сегодня, 19:58

В Днепре флаг весом 23 килограмма подняли на высоту семьдесят два метра


Сегодня в Украине отпраздновали День государственного флага: по всей стране прошли массовые флешмобы и концерты. 

В частности, в Кропивницком подняли флаг из Донецкого аэропорта. Он был оберегом для легендарных киборгов, которые более двухсот суток обороняли аэродром. Знамя подняли как символ непокорности и в память погибшим.

Жители Харькова сегодня отметили сразу три праздника: День флага, День города и день освобождения от фашистских захватчиков. С самого утра на площади Конституции образовали живой флаг. Всего в акции приняли участие 700 человек. В флешмобе участвовали ветераны АТО, военные, спасатели, студенты, байкеры, представители духовенства и власти. 

Также огромный флаг развернули вдоль Потемкинской лестницы в Одессе. Его длина равна возрасту независимой Украины – 27 метров.

А в Черновцах горожане прошли по центру города с двумя 25-метровыми флагами: сине-желтый и красно-черный знамена собственноручно шили волонтеры.

Кроме того, сегодня в Днепре самый большой флаг Украины подняли на самый высокий в стране флагшток. Государственное знамя весом 23 килограмма подняли на высоту семьдесят два метра. 

А в Запорожье полицейские создали самый большой государственный флаг из воздушных шариков и попали в Книгу рекордов Украины.
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