Рекорды газеты "Сегодня": мегатиражи, четыре книги и гигантское яйцо

Газета "Сегодня" много лет удерживает лидерство среди печатных медиа страны. Аудитория одного номера — 560 тысяч человек, по данным международной независимой компании TNS. Вспоминаем, как мы до такого "докатились".
1. 16 декабря 1997 года. Вышел первый номер газеты на 16 страницах тиражом 21 500 экз. Он был напечатан с большим портретом президента Леонида Кучмы и заголовком: "Кучма явно не прав!". Газету раскупили мгновенно. До конца года вышло еще два номера, раз в неделю по вторникам, но уже в двух цветах — голубом и черном.
2. С 1 января 1998 года газета начала выходить пять раз в неделю.
3. В 1998 году единственный раз газета вышла в бордовом цвете — читателям не понравилось.
4. С 31 июля 2000 года мы стали ежедневными
5. 3 ноября 2001 года вышел 1000-й номер. Первый юбилей отметили спецразворотом "В "Сегодня" возможно всё!!!"
6. В марте 2002 года увидело свет приложение "Спорт сегодня", которое выходило отдельной газетой до июля 2006 года.
7. 2005 год — построили свою типографию. Первый номер на ней отпечатали 2 ноября 2005 года.
8. С 30 марта 2006 года "Сегодня" стала полностью цветной и увеличила ежедневный номер до 24 страниц, а четверговый — до 40.
9. С 17 июля 2006 года мы стали 40-страничными по понедельникам — возобновила выход "Спорт-Сегодня" в составе главной газеты. "+16 страниц бесплатно"!
10. Апрель 2007 года. Появилась интернет-версия "Сегодня" — сайт segodnya.ua.
11. В августе 2007 года открылся первый филиал нашей газеты — в Одессе. С мая по ноябрь 2008 года — филиалы в Харькове, Донецке и Днепропетровске. А в 2011 году "Сегодня" "поселилась" в Крыму и во Львове.
12. По данным TNS, в январе 2012 года аудитория одного номера "Сегодня" составила 1,6 млн человек
13. В марте 2012 года "Сегодня" признали лучшей в номинации "Газета года" на ежегодной премии "Человек года".
14. В 2013 году стартовал проект "Добрые дела". За 5 лет мы и читатели смогли помочь более чем 1000 детей-сирот.
15. 5 сентября 2013 года вышел первый выпуск 40-полосника большого четверга.
16. 5 сентября 2014 года, стартовала Большая пятница — 40 полос с политическими и экономическими итогами.
17. 2015 год — выход книги "Тайны монастырей", после трех лет экспедиций.
18. 2017 год — выход книги "Прогулки по Киеву".
19. 2018 год — второй том "Прогулок по Киеву".
20. 16 марта 2018 года стартовал первый среди печатных медиа проект дополненной реальности в газете! Наши читатели могли попасть в космос или побывать на Большой Китайской стене на полосе "Сегодня".
21. В апреле 2018 года "Сегодня" расписала и подарила всем киевлянам большую писанку, которую увидели сотни тысяч людей на Софийской площади!
22. 2018 год — четвертая книга: "Лавра. Четыре сезона".
23. Ко дню рождения "Сегодня" 16 декабря 2018 года мы, совместно с украинскими мастерами из "ТекстильКонтакт", впервые нарядили маленьких основателей Киева Кия, Щека, Хорива и Лыбедь на Почтовой площади в теплые костюмчики! Уже 16 мая этого года — в вышиванки. А 8 сентября, сразу же после освобождения украинских моряков из плена, мы нарядили основателей Киева в костюмы моряков. Акция очень понравилась киевлянам и вернувшимся героям. А начатая нами традиция продолжает жить: киевляне начали сами украшать памятник костюмами.
24. В апреле 2019 года начата оцифровка пленочного фотоархива газеты. Весь август и в начале сентября по пятницам выходил документальный проект "Украина 90-х".
25. 27 августа 2019 года — вышел 6000-й номер "Сегодня".
Напомним, 27 сентября 2019 года вышел последний номер газеты "Сегодня". Главный редактор Ольга Гук обратилась к читателям: "Эту чудесную газету делали счастливчики!"
Перед своим закрытием газета "Сегодня" начала оцифровывать свои архивы. Вместе мы вспоминали, как жилось Украине на самой заре ее независимости в проекте: Украина 90-х глазами "Сегодня"
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