Рекорды газеты "Сегодня": мегатиражи, четыре книги и гигантское яйцо

Газета "Сегодня" была первой не только среди ежедневных СМИ, но и среди всех печатных медиа страны

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Газета "Сегодня" много лет удерживает лидерство среди печатных медиа страны. Аудитория одного номера — 560 тысяч человек, по данным международной независимой компании TNS. Вспоминаем, как мы до такого "докатились".

/ Фото: Сегодня

1. 16 декабря 1997 года. Вышел первый номер газеты на 16 страницах тиражом 21 500 экз. Он был напечатан с большим портретом президента Леонида Кучмы и заголовком: "Кучма явно не прав!". Газету раскупили мгновенно. До конца года вышло еще два номера, раз в неделю по вторникам, но уже в двух цветах — голубом и черном.

2. С 1 января 1998 года газета начала выходить пять раз в неделю.

3. В 1998 году единственный раз газета вышла в бордовом цвете — читателям не понравилось.

4. С 31 июля 2000 года мы стали ежедневными

5. 3 ноября 2001 года вышел 1000-й номер. Первый юбилей отметили спецразворотом "В "Сегодня" возможно всё!!!"

6. В марте 2002 года увидело свет приложение "Спорт сегодня", которое выходило отдельной газетой до июля 2006 года.

7. 2005 год — построили свою типографию. Первый номер на ней отпечатали 2 ноября 2005 года.

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8. С 30 марта 2006 года "Сегодня" стала полностью цветной и увеличила ежедневный номер до 24 страниц, а четверговый — до 40.

9. С 17 июля 2006 года мы стали 40-страничными по понедельникам — возобновила выход "Спорт-Сегодня" в составе главной газеты. "+16 страниц бесплатно"!

10. Апрель 2007 года. Появилась интернет-версия "Сегодня" — сайт segodnya.ua.

11. В августе 2007 года открылся первый филиал нашей газеты — в Одессе. С мая по ноябрь 2008 года — филиалы в Харькове, Донецке и Днепропетровске. А в 2011 году "Сегодня" "поселилась" в Крыму и во Львове.

12. По данным TNS, в январе 2012 года аудитория одного номера "Сегодня" составила 1,6 млн человек

13. В марте 2012 года "Сегодня" признали лучшей в номинации "Газета года" на ежегодной премии "Человек года".

14. В 2013 году стартовал проект "Добрые дела". За 5 лет мы и читатели смогли помочь более чем 1000 детей-сирот.

15. 5 сентября 2013 года вышел первый выпуск 40-полосника большого четверга.

16. 5 сентября 2014 года, стартовала Большая пятница — 40 полос с политическими и экономическими итогами.

17. 2015 год — выход книги "Тайны монастырей", после трех лет экспедиций.

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18. 2017 год — выход книги "Прогулки по Киеву".

19. 2018 год — второй том "Прогулок по Киеву".

20. 16 марта 2018 года стартовал первый среди печатных медиа проект дополненной реальности в газете! Наши читатели могли попасть в космос или побывать на Большой Китайской стене на полосе "Сегодня".

21. В апреле 2018 года "Сегодня" расписала и подарила всем киевлянам большую писанку, которую увидели сотни тысяч людей на Софийской площади!

22. 2018 год — четвертая книга: "Лавра. Четыре сезона".

23. Ко дню рождения "Сегодня" 16 декабря 2018 года мы, совместно с украинскими мастерами из "Текстиль­Контакт", впервые нарядили маленьких основателей Киева Кия, Щека, Хорива и Лыбедь на Почтовой площади в теплые костюмчики! Уже 16 мая этого года — в вышиванки. А 8 сентября, сразу же после освобождения украинских моряков из плена, мы нарядили основателей Киева в костюмы моряков. Акция очень понравилась киевлянам и вернувшимся героям. А начатая нами традиция продолжает жить: киевляне начали сами украшать памятник костюмами.

24. В апреле 2019 года начата оцифровка пленочного фотоархива газеты. Весь август и в начале сентября по пятницам выходил документальный проект "Украина 90-х".

25. 27 августа 2019 года — вышел 6000-й номер "Сегодня".

Напомним, 27 сентября 2019 года вышел последний номер газеты "Сегодня". Главный редактор Ольга Гук обратилась к читателям: "Эту чудесную газету делали счастливчики!"

Перед своим закрытием газета "Сегодня" начала оцифровывать свои архивы. Вместе мы вспоминали, как жилось Украине на самой заре ее независимости в проекте: Украина 90-х глазами "Сегодня"

Видео: Сегодня

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