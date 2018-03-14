Рекорды марта: украинцы устраивали заплыв подо льдом и цитировали знаки Пи

Необычный и первый в своем роде рекорд в Украине вчера установил 38-летний житель Коломыи, адвокат Алексей Гуцуляк, — он проплыл подо льдом местного озера 61 метр за одну минуту. Температура воды вчера составляла около 3 градусов выше нуля.

"Сегодня" разыскала Алексея и пообщалась с ним. Как оказалось, к зимним рекордам ему не привыкать — в 2013 году Алексей установил рекорд самого продолжительного пребывания под снегом без одежды. По данным Нацреестра рекордов Украины, мужчина тогда пробыл под снегом 1 час и 8 секунд, после чего его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

"Все началось в 2013 году с рекорда под снегом, затем узнал о фридайвинге, — рассказал нам Алексей. — На деле это выглядит так: я ныряю в одну прорубь и плыву подо льдом к другой. Конечно, этому рекорду предшествовали тренировки. Как правило, зимние, под льдом. Я тренировал дыхание, привыкал к закрытому пространству". На вопрос о том, как приходится ориентироваться под водой, Гуцуляк уточнил: "Для этого в воде на всей дистанции будет протянута лента — буду идти по ней. Например, в 2015-м году я таким образом проплывал более 40 метров, но постепенно наращивал этот показатель".

Эксперты из Нацреестра рекордов уточняют, что подобных рекордов в мире не так уж и много.

"В начале этого года россиянин Дмитрий Соколов без аппаратов дыхания проплыл под льдом озера Байкал 80 метров. Но у нас нет подтверждения, что этот рекорд внесен в Книгу рекордов Гиннесса, — сообщила руководитель Нацреестра рекордов Украины Лана Ветрова. — Сейчас мировое лидерство в этой номинации — у четырехкратного чемпиона по фридайвингу Стига Северинсена из Дании. Он проплыл 76,2 метра под метровой толщей льда".

Новый доктор Пи

А вот в Международный день числа Пи, в Сумах эксперты Нацреестра рекордов планируют зарегистрировать рекорд по воспроизведению по памяти цифр, которые следуют после запятой в этом числе. Установить такой рекорд планирует 27-летний Артем Гарин, представитель Школы развития памяти при Сумском госуниверситете. Парень нас заверил, что будет устанавливать рекорд без помощи наушников и шпаргалок.

"Буду сам просить журналистов и экспертов проверить мои уши, чтобы все убедились в отсутствии там наушников", — говорит Артем.

О самом же рекорде рассказывает следующее:

"У меня уже есть два рекорда. То есть я последовательно воспроизводил сначала 5 тысяч знаков после запятой, затем 10 тысяч. В этот раз все будет намного сложнее. Представители Национального реестра рекордов будут просить меня назвать произвольные десятки, которые размещены между 18 000 и 18 010. Подобных заданий у меня будет от 30 до 50. То есть это сложнее по сравнению с тем, если бы я называл цифры последовательно".

По словам Артема, ему не приходилось слышать, что до этих дней кто-то в мире устанавливал подобный рекорд.

"Я не берусь говорить, что я первый в мире человек, который идет на такой рекорд, но подобного все же не слышал".

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Мини-авто и крепкий смартфон

С начала года в Украине было зафиксировано несколько рекордов. Один из последних — самый маленький автомобиль с бензиновым двигателем.

"Размеры автомобиля — 109 на 55 см, грузоподъемность до 40 кг, крейсерская скорость — 7,5 км/ч".

А вот объем двигателя эксперты оценили в 0,025 л. По данным Нацреестра рекордов, отличилась и 7-летняя одесситка София Кострицкая. В течение 3-минутного выступления девочка исполнила 111 акробатических элементов. При этом ни один из трюков не повторился. Как уточнили эксперты, в начале февраля был установлен и совсем необычный рекорд — с метровой высоты люди бросали смартфон на пол. Всего — 691 раз. В итоге у аппарата не треснули ни экран, ни корпус.

Слюсарчук путешествует

Ранее на рекорд по запоминанию числа Пи претендовал скандально известный Андрей Слюсарчук. Он утверждал, что может запомнить 30 млн знаков. Но после того, как вокруг него разгорелся скандал, руководитель "Книги рекордов Украины" Игорь Пидчибий заявил, что рекорды этого гражданина аннулированы. Причиной тогда назвали вероятность того, что Слюсарчук пользовался спрятанным наушником. Кроме того, в 2011 году правоохранители заподозрили Слюсарчука в мошенничестве и незаконной врачебной деятельности. В итоге в ноябре 2011 года он был задержан в столице, а в 2014-м приговорен к 8 годам тюрьмы. Но вышел на свободу досрочно — летом 2016 года, воспользовавшись, как и 9 тысяч других осужденных, "законом Савченко". После освобождения Слюсарчук стал активно рассказывать о своей жизни в соцсетях. Он по-прежнему называет себя профессором, а на днях опубликовал видео, на котором красуется на фоне дорогих автомобилей на Женевском автосалоне.