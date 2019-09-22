Ремонтирует мост в Станице Луганской только Украина: боевики не выполнили обязательств

Украина продолжает проводить подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1 в Станице Луганской. Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
"В частности, силы и средства ООО "Укртрансмист" проводят работы, в районе 7, 8 опоры левой стороны моста, по укладке бетонных плит под фундамент временного (обходного) моста, установления металлоконструкций под опоры временного (обходного) моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста", – сообщается на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
Помимо этого представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения.
На украинской стороне вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры. Они оказывают социальную помощь населению.
В то же время, вооруженные формирования России до сих пор не выполнили обязательства по демонтажу фортификаций.
"Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста и обратила внимание, что незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, осуществляющий постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", – говорится в сообщении.
Напомним, несмотря на препятствия, которые создают боевики, временную переправу планируют построить до 11 октября, а постоянную – до 27 ноября этого года.
Кроме того, следить за ходом работ все желающие могут в режиме онлайн – над мостом установили веб-камеру.
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