Ремонтирует мост в Станице Луганской только Украина: боевики не выполнили обязательств

Вооруженные формирования не вывели личный состав и не убрали фортификацию возле моста

Украина продолжает проводить подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения №1 в Станице Луганской. Об этом сообщила украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"В частности, силы и средства ООО "Укртрансмист" проводят работы, в районе 7, 8 опоры левой стороны моста, по укладке бетонных плит под фундамент временного (обходного) моста, установления металлоконструкций под опоры временного (обходного) моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста", – сообщается на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Реклама

Помимо этого представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения.

На украинской стороне вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры. Они оказывают социальную помощь населению.

В то же время, вооруженные формирования России до сих пор не выполнили обязательства по демонтажу фортификаций.

"Украинская сторона продемонстрировала СММ ОБСЕ свою готовность к запланированным работам по восстановлению моста и обратила внимание, что незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, осуществляющий постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", – говорится в сообщении.

Напомним, несмотря на препятствия, которые создают боевики, временную переправу планируют построить до 11 октября, а постоянную – до 27 ноября этого года.

Кроме того, следить за ходом работ все желающие могут в режиме онлайн – над мостом установили веб-камеру.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама