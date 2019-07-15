Репетиторство в Украине: панацея или погоня за деньгами

Минобразования хочет урегулировать ситуацию с репетиторством и запретить учителям давать частные уроки своим же ученикам

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

К репетиторству в Украине относятся по-разному. Некоторые считают, что это гарантировано обеспечит их детям высокие баллы по ВНО и поможет поступить в престижные ВУЗы, другие же называют частные уроки обычным выкачиванием денег. Так или иначе, в Министерстве образования тоже озаботились вопросом частных занятий и тем, что они становятся причиной конфликтов интересов. Сайт "Сегодня" разбирался, что происходит в Украине с репетиторством, нужно ли как-то урегулировать эту сферу и можно ли вообще запретить частные уроки.

Репетиторство хотят запретить?

Совсем недавно сообщалось о том, что министр образования и науки Лилия Гриневич назвала практику частных занятий неправильной, поскольку она создает прецедент для конфликта интересов.

"Иногда учитель не работает как положено на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление. Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично и это нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов. Но школа имеет право предоставлять легальные платные образовательные услуги. Среди них – индивидуальное обучение с детьми. Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг", – сказала Гриневич.

Речь идет именно о тех учителях, которые, преподавая определенный предмет в школе, после уроков дополнительно обучают своих же учеников. Эта тема уже поднималась несколько лет назад Министерством образования. Тогда чиновники заявили, что будут бороться с репетиторством, чем вызвали немалый резонанс. Но обсуждалось именно вынужденное репетиторство, когда учителя на уроках дают недостаточно знаний, чтобы их же ученики приходили к ним на дополнительные занятия. Именно с такими частными уроками и хочет бороться министерство.

К слову, в 2017 г. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводила исследование "Обзоры ОЭСР на тему добропорядочности в образовании: Украина 2017", в котором репетиторство отнесли к одному из слабых мест украинского образования. Главными проблемами называют то, что родители не доверяют системе украинского образования и не считают, что с базовыми школьными знаниями можно хорошо сдать тесты.

В любом случае, репетиторство нужно регулировать на государственном уровне, в частности, чтобы допускать таких конфликтов интересов, не говоря уже о том, что, мягко говоря, очень немногие школьные учителя платят налоги с тех доходов, которые получают от частных уроков.

В чем главные проблемы репетиторства

Часто учителя берут себе дополнительные подработки, помогая готовить детей к поступлению либо же просто подтягивая их знания. Но довольно распространены и другие ситуации, когда для того, чтобы получить хорошую оценку по тому или иному предмету нужно ходить на репетиторство к своему преподавателю.

Такая ситуация произошла и у Натальи из Житомира. Несколько лет назад девушка заканчивала школу, шла на золотую медаль и собиралась поступать в медицинский, из-за чего ей пришлось ходить к своей преподавательнице по химии на дополнительные занятия.

"Я шла на золотую медаль, и все медалисты должны были ходить на репетиторство к нашей химичке. Иначе ты медаль бы просто не получил. Мне химия хоть была нужна при поступлении, а другие одноклассники, которые вынуждены были ходить на эти дополнительные уроки и вовсе шли на юристов и филологов. Химичка у нас была очень "сильной", только на самих уроках почти ничего не рассказывала, а вот спрос у нее был высокий. Так что приходилось идти на репетиторство", – вспоминает Наталья.

И таких случаев очень много по всей стране. Владимир Сокол, учитель из Харьковского учебно-воспитательного комплекса №106 рассказывает в комментарии сайту "Сегодня", что иногда учителя бывают излишне строги в выставлении оценок и рекомендуют дорабатывать материал частным способом, что составляет около 10% от всего запроса репетиторства

"Я знаю случаи, когда учитель приходит на полгода/год в школу поработать, набирает репетиторства и уходит из школы. Большая часть, 80%, ходят на репетиторство не к своим учителям (иногда есть прямая договоренность: ты мне даешь своих учеников, я тебе своих – и нет конфликта интересов якобы). Еще 10% (условное деление, конечно же) ходят на репетиторство, потому что родители хотят, чтоб только ребенок не болтался и был под присмотром. Я знаком с ситуациями, когда родитель скорее нанимает ребенку ментора, а не репетитора", – рассказывает Владимир Сокол.

Действительно, очень многие скептически относятся к репетиторству и называют это всего лишь отмыванием денег. Оксана Суховий, доцент кафедры украинского языка и прикладной лингвистики КНУ им. Тараса Шевченко считает, что такие платные занятия вообще стоит запретить, т.к. дети очень зависят от учителей-предметников, а деньги, которые они платят за репетиторство, дают им шанс на более высокую оценку.

"Часто учитель занимается с группами по 5, 10, а то и 15 учеников. Даже при наличии одного ученика учитель позволяет себе отвлекаться, заниматься личными делами, но куда ребенок денется? Другое дело, если ребенок от учителя не зависит, то есть это учитель из другой школы. Знаю школы, где директор запрещает учителям заниматься за деньги со своими учениками. Такие школы имеют высокие рейтинги, их репутация имеет большой вес", – поясняет Оксана Суховий.

Егор Стадный, директор аналитического цента CEDOS добавляет, что, если учитель проводит дополнительные занятия, которые не касаются учебной программы, например, репетиторство по робототехнике, или по компьютерному программированию, по китайскому языку, которого нет в школьной программе и т.д., то конфликта интересов нет.

"Если вы предоставляете услуги репетитора для учеников, которые учатся в том классе, где вы учитель – это прямой конфликт интересов. Потому что вы отвечаете за результат в школе. И если этот результат неудовлетворительный, на этом фоне вы начинаете предоставлять дополнительные платные услуги. Если это репетиторство для учеников из другой школы, либо по другому предмету, то никакого конфликта интересов нет. В свободное от работы время люди могут предоставлять такие услуги, правда, хорошо еще, если они сознательные граждане и декларируют свои доходы, регистрируются как ФЛП и платят 5% налога, но это уже другой вопрос", – говорит Стадный.

Как урегулировать эту сферу

Пожалуй, главная проблема украинского репетиторства в том, что родители видят в нем спасение от всех бед и стопроцентную гарантию успешному будущему ребенка. Но регулировать этот вопрос на законодательном уровне все же нужно. Так, в отчете ОЭСР сказано, что в других странах с недобросовестностью в репетиторстве борются двумя способами: регулируя предоставление соответствующих услуг и уменьшая спрос. В ОЭСР советуют распространять убеждение в том, что подготовиться к ВНО можно и на базе обычных школьных уроков, с помощью доступных онлайн-версий тестов, книг, пробных ВНО и т.д. Также отмечается, что повышение зарплаты педагогов может уменьшить стимулы для злоупотреблений.

"У родителей такое распространенное представление, что репетиторы – это панацея. И мы видим, что репетиторство переоценено родителями, как что-то такое, что даст умопомрачительный успех. Более позитивное и сильное влияние на успешность детей, чем репетиторы, будет оказывать, например, привычка родителей читать книги, активная позиция этих родителей в школе и т.д. Но люди привыкли искать более прямые и понятные варианты. И они думают, что та же привычка читать книги в семье – это что-то абстрактное и непонятно на что повлияет. Если бы мы предложили родителям следующее – у вас есть возможности за год, либо привить привычку читать книги в семье, либо нанять репетитора, то большинство наймет репетиторов", – говорит Егор Стадный.

Отметим, что никто не планирует бороться с репетиторством как явлением, речь идет о конфликте интересов и злоупотреблениb своим служебным положением. Правда, в украинском законодательстве это не прописано и остается только на границе морально-этических проблем.

"Министр говорила больше о "подчиненном" репетиторстве, которое девальвирует смысл преподавания и ставит под сомнение профпригодность. Существенно, что министр затронула экономическую и, что важно, фискальную составляющую вопроса. Однако, предложив из теневого репетиторства переходить "на свет", министр рекомендует оформлять документарно образовательные услуги (репетиторство), но не снимает вопрос "подчиненного" репетиторства", – отмечает Владимир Сокол.

Учитель добавляет, что не стоит делать резких движений и вводить жесткие наказания за репетиторство, даже "подчиненное", т.к. повысится конфликтность, понизится уровень образования, и в конечном счете пострадают дети. По его мнению, нужно потихоньку выводить неэтичных учителей из игры, усиливать финансовую независимость учителя, вводить более простые правила перехода на официальную дополнительную подготовку ученика.

Павел Сацкий кандидат исторических наук, доцент Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетмана говорит в комментарии сайту "Сегодня", что вопрос противодействия такому репетиторству решить непросто, т.к. на законодательном уровне у нас разрешена любая деятельность, которая не запрещена, а вот индивидуальная преподавательская деятельность у нас как раз не запрещена законом.

"Школа может предъявить претензии учителю, если он занимается репетиторством на рабочем месте, в помещении школы, используя основные фонды и коммунальные услуги, не платя за них. Поэтому возможно наложить ограничения на преподавательскую деятельность учителя в помещении школы, если она не носит публичного характера, не является кружком, дополнительным занятием, посещать которое имеют право все учащиеся класса, школы и т.д. При этом, в случае платной основы такого мероприятия должна быть предусмотрена нормативная основа его оформления (публичный договор и его условия, двусторонние соглашения между учителем и родителями, процедура внесения оплаты и т.д.). На этом уровне не стоит все отдавать школам, потому что есть риск неформального принуждения к посещению учениками таких занятий. Скорее, контроль за такой деятельностью должны осуществлять профессиональные объединения учителей совместно с родительскими комитетами, причем распорядительные функции должны иметь заинтересованы лица", – отмечает Сацкий.

Доцент добавляет, что учитель может давать частные уроки вне школы, например, у себя дома, и на законных основаниях этому никак нельзя помешать, т.е., школа может взять с учителя письменное обязательство не заниматься репетиторством с учениками, у которых он преподает, однако такое обязательство будет юридически бесполезным и легко отменится в судебном порядке.

"Лучше всего проблему репетиторства урегулировать путем создания условий в школах для занятия репетиторством с должным нормативным обеспечением. Скажем, в форме дополнительных занятий на платной основе, предварительно обусловленных как подготовка к ВНО или более углубленное изучение предмета, чем это предусмотрено школьной программой. В то же время, нормировать порядок принятия условий договора с педагогом, оплату, ответственность сторон", – подытожил Павел Сацкий.

Напомним, недавно "Сегодня" узнали, что лучше для школьников: записаться на подготовительные курсы либо заниматься с репетитором. Подробнее читайте в статье "Экспресс-подготовка к ВНО: что нужно успеть школьникам до 21 мая".

Также мы писали о том, что после появления на сайте президента Украины петиции с просьбой отменить указ о школьной форме родителям школьников действительно облегчили жизнь – глава государства Владимир Зеленский упразднил такую норму.

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