Репортаж с новостройки: газета "Сегодня" увидела, как строят дома по новым технологиям и сколько это стоит

Как и из каких материалов сейчас возводят новые дома и чем они принципиально отличаются от домов, построенных 40-50 и более лет назад, выяснили корреспонденты газеты "Сегодня", побывав на одном из объектов стройкорпорации "Укрбуд". Мы выбрали жилкомплекс "Кирилловский гай" на столичной Лукьяновке. Прежде всего потому, что здесь необычный пейзаж: перепады высот, много зелени и здания находятся в разной стадии строительства, поэтому можно больше увидеть. А еще – потому, что все эти холмы и зелень расположены не в лесистом пригороде, а недалеко от центра Киева.

Новые технологии

Руководитель проекта Евгений Мороз ведет нас по сходням прямо в "чрево" будущей 25-этажки, которая пока возведена наполовину. Строят ее популярным сейчас монолитно-каркасным способом: в опалубку заливают бетон, он, застывая, образует "скелет" будущего здания. А вот наружные стены кладут не из газобетона, а из красного кирпича увеличенного размера. По словам Мороза, так выходит быстрее, а значит – экономичнее, плюс он лучше держит тепло. Поверх кирпича крепится теплоизоляция: слой негорючей минеральной ваты толщиной 15-20 см в зависимости от места установки. На изоляцию наносится декоративная штукатурка, гарантия на нее – не менее 10 лет, потом ее при необходимости можно перекрасить, это не дорого. Мы видим, как двое молодых рабочих на строительной "люльке" устанавливают листы минваты. Работают быстро, ведь оплата сдельная: больше выполненный метраж — больше заработок.

Под домом предусмотрен двухэтажный паркинг, то есть во дворе не будет автомобилей, только клумбы, детские площадки и велодорожки. Так как дом возводят уже по новым стройнормам, то в нем все адаптировано для людей с инвалидностью: есть пандусы, расширены коридоры между квартирами, шире входные дверные проемы, двери в лифтах, комнатах и санузлах, чтобы могла проехать спецколяска. Сами лифты более скоростные, чем ставили раньше. На нижних этажах рабочие уже ставят стеклопакеты — двухкамерные для лучшей теплоизоляции. Под ногами и по стенам змеятся тонкие трубы: пластиковые – с электропроводами, по металлопластиковым в квартиры пойдет горячая и холодная вода. А вот толстые канализационные трубы – из долговечного чугуна. Там, где разводка напольных труб закончена, полы бетонируют. Но не жидким бетоном, а сухим способом, с минимумом воды в смеси песка и цемента. Трудятся всего трое рабочих – один внизу, загружает цементом и песком пневмонагнетатель для подачи смеси по шлангу на нужный этаж, еще двое наверху, тоже с помощью спецмашин разравнивают смесь и бетонируют.

"По новым технологиям выходит намного быстрее и точнее, – рассказал нам начальник участка Леонид Авдющенко. - Лазерный "уровень" дает отклонение по горизонтали всего 3 мм, а не 2 см, как при жидкой заливке. Пневмонагнетатель подает до 5 куб. м смеси в час на высоту до 90 м, то есть на самый верхний этаж. Полной прочности пол достигает за 5-6 недель. За смену трое рабочих могут сделать до 300 кв. м поверхности, это более семи 1-комнатных квартир".

Осматривая квартиры в новостройке — с просторными кухнями, светлыми комнатами, большими балконами, широкими коридорами, потолками высотой до 3 м, невольно задаешься вопросом: сколько это стоит? По словам Евгения Мороза, цены сопоставимы со стоимостью квадратного метра на вторичном рынке, причем в квартирах эконом-сегмента, построенных в 70-х годах. Очевидно, что в новостройке мы покупаем голые стены, заштукатуренные беспесчанкой, поэтому дополнительно придется потратить на доведение квартиры до жилого вида сумму, равную примерно 20% цены квартиры – еще $7-8 тыс. для "однушки". "На вторичном рынке жилье может обойтись дешевле, если речь идет о, например, 45-летней хрущевке, — анализирует Мороз. – Но эта выгода призрачная, ибо такое жилье настолько изношено, что в нем приходится делать капремонт: менять водопроводные трубы, батареи, сантехнику, пожароопасную алюминиевую электропроводку заменять медной, вместо старых деревянных окон ставить стеклопакеты, перестилать полы, менять внутренние двери, иногда делать перепланировку и т.д. Причем зачастую такая работа обходится дороже, чем в новострое, ведь нужно демонтировать старые коммуникации, а лишь потом браться за ремонт. Многие в индивидуальном порядке начинают утеплять наружные стены, чего в новом доме делать не нужно, он уже утеплен. То есть в итоге, в старое жилье придется вложить больше, чем в приведение в жилой вид квартиры в новостройке. Но даже квартира с евроремонтом в старом доме не сравнится с новой, ведь внутридомовые сети в старых домах за много лет изношены, нельзя установить счетчик тепла из-за вертикальной разводки отопления, чтобы регулировать вопросы энергосбережения. Вряд ли стоит говорить, в каком состоянии в этих домах парадные и лифты, которые регулярно ломаются". Поневоле приходишь к выводу, что купив квартиру в новом жилкомплексе, ты приобретаешь не просто жилье, но и новый образ жизни, соответствующий более высоким стандартам.

Мороз утверждает, что новостройки простоят не менее 200 лет, в том время как большинство вторички исчерпало свой ресурс.

Как объяснил нам Леонид Авдющенко, более 80% строителей — приезжие из небольших городов. По его словам, эти люди, как правило, едут уже проверенными бригадами, имея за плечами солидный опыт совместной работы и соответствующую квалификацию. Это каменщики, бетонщики, маляры, штукатуры. "Людей привлекает возможность трудиться в условиях, когда работа четко организована, нет простоев, обеспечена безопасность и охрана труда, да и заработки неплохие, – рассказал Авдющенко. - Бригадный подряд стимулирует и дисциплину на производстве, так как если кто-то выпал из строя – подвел весь коллектив. Но и зарплаты соответствующие: за месяц можно заработать до 25 тыс. грн, это почти втрое выше средней зарплаты по стране. Причем платим официально, что влияет и на будущую пенсию".

Работают на стройке и киевляне, но они чаще заняты более квалифицированным трудом – электрики, сантехники, установщики окон. "А для меня могла бы найтись работа, если я один?" – интересуюсь у Авдющенко. Да, берут и одиночек, но, если нет опыта работы, сперва ставят подсобником, обязанности которого "подай, принеси, убери". Потом, если видят, что человек справляется, могут определить в бригаду, где некомплект. Платят подсобнику 7 тыс. грн в месяц. Но, по словам Авдющенко, тем, кто постарше, будет тяжело даже подсобником, особенно если раньше не работал на стройке. Поэтому контингент в основном молодой – 25-30-летние ребята, ведь на таких тяжелых работах нужны здоровье и физическая сила.

Инвестировать в недвижимость выгодно

Олег Майборода, генеральный директор компании "Укрбуд Девелопмент": "Сегодня запросы у покупателей жилья не такие, как еще 7-8 лет назад. Люди хотят получить за свои деньги не просто голые метры, а максимум комфорта. Они обращают внимание на все: планировку квартир, системы "умного дома", энергосберегающие технологии и качественные стройматериалы, наличие парковок, детских и спортивных площадок, инфраструктуру. При высокой конкуренции среди застройщиков налицо обилие выгодных предложений для потенциальных клиентов: рассрочки, скидки,акции, кредитование от банков-партнеров. Никакого обвала рынка недвижимости, который "аналитики" предсказывали три года подряд, не произошло. Жилье в Киеве пользуется стабильным спросом. Именно столичная недвижимость – одна из лучших инвестиций. На начальном этапе строительства квадратные метры можно купить по максимально выгодной цене. Рыночная цена той же квартиры в уже сданном доме будет на 30-40% выше".





Александр Панченко

Фото: Александр Яремчук