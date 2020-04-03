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Решение Кабмина закрыть рестораны и торговые центры оспорили в суде: подробности

3 апреля, 13:08

Денис Беспалов

Истец считает, что Кабинет министров нарушил конституционные права граждан

Решение Кабинета министров ввести до 24 апреля ограничения в работе заведений питания и развлекательных центров оспорили в суде. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Как сообщается, иск поступил от предпринимателя из Одесской области.

"Истец просит признать противоправными установленные правительством до 24 апреля 2020 года ограничения в работе заведений питания и развлекательных центров. В частности, речь идет о постановлении Правительства №211 от 11 марта 2020 года "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями)", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, истец считает, что Кабинет министров "нарушил конституционное право лица на осуществление предпринимательской деятельности".

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"Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу", – сообщила пресс-служба суда.

Напомним, 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин ввел новые ограничения для украинцев.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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