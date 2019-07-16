Решение суда Амстердама по скифскому золоту: в Минюсте указали на важную деталь

Для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно применяться украинское право

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Украина и Россия должны предоставить апелляционному суду Амстердама дополнительные пояснения, касающиеся экспонатов выставки "Крым – золотой остров в Черном море", известных как "скифское золото", которые перед оккупацией РФ Крыма демонстрировались в Нидерландах в музее Алларда Пирсона. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, комментируя сегодняшнее решение суда, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня Апелляционный суд Амстердама вынес постановление, которым признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 1970 года, не подлежат применению. Вместо этого для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно применяться украинское право", – заявил Петренко.

По его словам, также суд подтвердил, что Королевство Нидерланды не признает аннексию Крыма, а поэтому аннексия не может быть признана судом.

"Рассмотрение дела продолжается. В сентябре 2019 года стороны должны предоставить дополнительные пояснения в поддержку своих позиций", - сообщил Петренко.

Он подчеркнул, что Украина имела и имеет четкую и последовательную позицию, основанную на нормах международного права, в частности положениях Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 1970 года, и положениях украинского законодательства, которые закрепляют право собственности государства на спорные музейные объекты.

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А значит не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - отметил министр.

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после оккупацией Крыма Россией в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как Украина, так и Россия. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей, и сейчас вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.

Как сообщалось, в понедельник, 11 марта 2019 года суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляции музеев Крыма о возвращении "скифского золота".

К слову, часть скифского золота вернулась в Украину уже в сентябре 2014-го. Но из 584 экспонатов Нидерланды вернули на родину только 19 экспонатов – те, что всегда хранились в Киеве.

Также мы писали, что зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о "скифском золоте", на самом деле не имеют отношения к правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Петухова, истцы, представляющие позицию РФ, уже не являются юридическими лицами. Они стали "фантомными юридическими лицами", которые существуют только на бумаге и только для целей этого процесса. Фактически, они не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали к моменту оккупации Крыма.

Более подробно о споре читайте на сайте "Сегодня" в материале "Наше золото: что нужно знать о борьбе Украины с Россией за сокровища скифов".

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