Ревизия пляжей: как не подхватить коронавирус на отдыхе

Украина бьет рекорды по заболеваемости COVID-19 и движется в красную зону. Больницы заполнены. Медики на пределе – физически и морально. В отличие от тех, кто игнорирует масочный режим и социальную дистанцию.

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С ослаблением карантина народ вырвался на свободу и забыл о мерах безопасности. Закрытые границы Евросоюза и невозможность поехать в отпуск хоть куда-нибудь приведут к тому, что чистый песок и лазурная вода будет украинцам только сниться, а пока придется сидеть друг у друга на головах. И неважно – это магазин, автобус или пляж. Уже с понедельника снова усилили контроль за соблюдением карантина, в частности, на пляжах.

В выходные пляжи переполнены. В воде и на берегу мало кто соблюдает дистанцию. Зато многие доверяют слухам, будто жара уменьшает риск подцепить инфекцию.

Ослабление ограничений не означает их отмены. Вирус никуда не делся, а следовательно, кроме купальника и солнцезащитного крема, стоит прихватить с собой еще и маску с антисептиком. В интернете уже обсуждают трендовый загар этим летом и то, как коронавирусный сезон повлиял на пляжную моду. Однако отдыхать под открытым небом в медицинской маске нет смысла.

"Воздух движется. И если даже человек инфицирован, выделяет вирус, то вирус будет этим воздухом сноситься, если можно так сказать. То есть он будет двигаться и не будет концентрироваться", – говорит Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог.

Малое количество вируса. А значит, заразиться таким образом – шансы невелики. Но при соблюдении безопасной дистанции.

"Вирус передается при тесном близком контакте. Если один человек кашляет, говорит или близко общается – ближе одного метра. И один человек инфицирован. Другой нет. То вероятность есть. На свежем воздухе она крайне мала, но она есть", – объясняет Алла Мироненко, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

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Если на пляже можно не прятать лицо, то по дороге к нему в общественном транспорте маска обязательна. Без нее не стоит и заходить в помещение, где может быть скопление людей.

"Не посещать пляжи, если есть какие-то респираторные симптомы. Избегать людей с этими симптомами. Мыть руки, не прикасаться грязными руками к лицу. Эти все меры продолжают быть актуальными", – говорит Елена Ливинская, микробиолог, кандидат биологических наук, основательница информационной платформы "Микроб и Я".

Татьяна выбралась на пляж в будни, чтобы было поменьше людей. Если кто-то нарушает личное пространство, замечания не делает – отдыхающие иногда агрессивно реагируют – просто сама отходит подальше.

"Я считаю, что здесь меня защищает солнце, ветерок, свежий воздух. Ну и то, что мы наконец здесь отдыхаем. Понимаете? Здесь такой релакс моральный. Люди устали очень", – делится она.

В Одессу уже съехались туристы со всех уголков Украины. Встретить кого-то в маске – почти нереально. С самого утра на пляжах – негде иголке упасть.

"Такое чувство, что в Одессе карантина не было, хотя у нас в отеле все официанты и сотрудники в масках. Вот, ну это приятно. Ну а в целом, мне кажется, люди приехали, чтобы сбежать от карантина",- убеждена отдыхающая Наталья Лавирко.

По словам специалистов, вирусы не любят любых резких погодных перепадов. Но действительно ли летняя жара может защитить от заражения?

"Ультрафиолет, который есть в солнце, он губительно действует на вирус. То есть он разрушает нуклеиновую кислоту вируса. Тем более он еще высушивает", – говорит эксперт.

"Для этого тоже надо некоторое время и опять же в легкие, или там внутрь человека эти УФ-лучи не проникают плюс в странах с жарким климатом – в Бразилии, в Эквадоре, в странах Африки – также эта проблема. Она никуда не девается под влиянием УФ-облучения", – считает специалист.

Людям из групп риска – пожилым и с хроническими заболеваниями – советуют пока не посещать пляжи.

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Дежурит патруль. Если отдыхающие нарушают социальную дистанцию, максимум – может сделать замечание. Но выгонять – не имеет права. А если заметит человека с признаками заболевания?

"Конечно, он к человеку подойдет, поговорит. Или отведет в медпункт. Или окажет ему первую медицинскую помощь. Или даже вызовет скорую", – говорит Константин Пигуля, директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо".

Только на минувшей неделе столичные пляжи получили санитарные паспорта. Хотя их отсутствие все равно никого не останавливало. А теперь зоны отдыха и купания официально открыты, они прошли проверку.

"Все анализы в реке в норме. Это были троекратные анализы. Также провели лабораторные исследования песка и почвы. И они также показали "в норме". Ни гельминтов, никаких отклонений в этом году нет", – утверждает Пигуля.

В горячем песке коронавирус тоже не выживает. К тому же его ежедневно просеивают. А места общего пользования – моют и дезинфицируют.

"Машина поднимает слой песка на 15 -20 см. Он прогревается до такой же температуры, как воздух, – 30-35 градусов. И там никакие бактерии уже не могут размножаться. Ежедневно мы утром и вечером обрабатываем все поверхности: это скамьи для сидения, кабинки для переодевания, и все элементы инфраструктуры", – уверяет директор.

На каждом пляже должен быть медпункт. Весь персонал работает в масках. А можно ли подцепить коронавирус из-за купания? Распространено мнение, что морская вода убивает инфекцию.

"На предмет морской воды мне трудно сказать. Я таких исследований не знаю. Но разведение вируса в большом количестве воды – оно уже приводит к тому, что инфекционной дозы человек получить не может", – говорит эксперт.

Несмотря на то, что в пресных водоемах вирус может выжить, по данным ученых, в проточной воде инфицироваться достаточно сложно.

"Если говорить, например, опять же о бассейнах. То уже немного больше людей. Меньше объемы. Это также безопасно, но при условии, если проводится должным образом дезинфекция, очистка воды. Поэтому, если по этому поводу какие-то сомнения, то надо хотя бы не нырять", – говорит специалист.

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В этом году Одесса готовится принять до пяти миллионов туристов, а Бердянск – полтора.

Спрос огромный сейчас. Люди бронируют отдых на самые топовые месяцы – июль, август.

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А чем больше народа, тем больше рисков распространения заболеваемости. Из-за массового наплыва туристов на украинских курортах Ольга решила этим летом остаться дома.

"В первую очередь я занимаюсь спортом и правильно питаюсь. И тогда у меня хороший иммунитет и никакой вирус ко мне не подберется", – делится она.

А стоит ли красивый загар риска на переполненных пляжах? Ведь солнце не станет союзником в борьбе с коронавирусом, если пренебрегать правилами безопасности. Спасают социальная дистанция и гигиена рук. Несмотря на жару, не следует забывать о масках. Летом их надо менять чаще: как только становятся влажными – это рассадник микробов.

Больше об отдыхе читайте в статье:"Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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