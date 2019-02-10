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Ревнивый криминал: на какие преступления идут украинцы из-за любви

Сегодня, 07:00

Женщины нападают за лайки, а мужчины закрывают в квартире

Фото: Pixabay
Ревнивый криминал: на какие преступления идут украинцы из-за любви //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d75/2f1/5c5d752f1bd83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d75/2f1/5c5d752f1bd83.jpg Украина Женщины нападают за лайки, а мужчины закрывают в квартире

Недавно в Одессе полиция раскрыла "цифровое" преступление: одна из местных жительниц нанесла несколько опасных ударов ножом своему сожителю, когда уличила его в том, что он ставил лайки под фотографиями других девушек в соцсетях. Как сообщила полиция Одесской области, раны брюшной полости оказались настолько тяжелыми, что пострадавший, выходец с Ближнего Востока, угодил в больницу. Полиция открыла уголовное производство по статье "Нанесение тяжкого телесного повреждения". Подозреваемой грозит до восьми лет тюрьмы. 

Как выяснила "Сегодня", ежегодно в Украине суды рассматривают около тысячи административных и уголовных дел, где нарушения закона совершаются именно на почве ревности.

"Около 20% от общего числа бытовых преступлений совершаются именно на почве ревности. Чаще, конечно, ревнуют мужчины, но и женщины не являются исключениями. Поводы у всех, как правило, одинаковые — либо видят переписку супруги или супруга, либо возмущены вниманием к другим лицам", — рассказали нам оперативники.

Мы проанализировали приговоры и решения судов, опубликованных в Едином госреестре судебных решений. Выяснили, что по статистике ревнивые мужья и жены в ярости жгут имущество друг друга, разбивают о стены мобильные телефоны и компьютеры своих супругов, нередко идут на убийство. 

А бывает, доходит и почти до терроризма. Например, в Николаеве спасателям и полицейским недавно пришлось распиливать дверь квартиры, где ревнивый парень целую неделю держал в заложницах свою возлюбленную.

"Чтобы девушка не сбежала, парень снял ручки с окон и дверей, забрал у девушки ключи. Из-за этого девушка не появлялась на работе, в итоге ее коллеги подняли тревогу и заявили в полицию. Переговоры правоохранителей с парнем результата не дали, поэтому пришлось вскрывать дверь в квартиру, где находилась заложница", — заявили в Николаевской облполиции и уточнили, что в отношении подозреваемого открыто производство по статье "Незаконное лишение свободы человека".

Ему грозит до трех лет тюремного заключения.

А вот в Сумской области одного из ревницев суд приговорил всего к 170 грн штрафа за то, что тот душил жену после того, как она, по его мнению, слишком поздно пришла из ночного клуба. Кроме того, судья обязал нарушителя порядка заплатить еще и 352 грн судебного сбора. Сам же обидчик в суде признал вину и раскаялся. 

К счастью, бывают курьезы, которые заканчиваются хорошо. Например, в конце прошлого года Козятинский горрайонный суд рассматривал именно такое дело. Как сказано в решении суда, "на почве ревности и из хулиганских побуждений женщина облила зеленкой лицо и одежду своего возлюбленного. Все это сопровождалось оскорблениями, нецензурной руганью, хватанием за одежду, чем был нарушен общественный порядок". Судья Дина Сорока постановила назначить женщине наказание в виде устного замечания. В своем постановлении судья указала, что суд пошел на такой шаг, учитывая искреннее раскаяние нападавшей женщины.     

Вывозят в лес и бреют

Одним из самых курьезных случаев за последнее время считаются разборки берлинской семьи. Как сообщили немецкие СМИ, бывшая жена и любовница одного мужчины с помощью своих знакомых вывезли его в лес и оставили там абсолютно голым. Позже суд приговорил их к условным тюремным срокам, а также постановил оштрафовать их на 2 тысяч евро каждую. 

А в Ташкенте перед самым Новым годом местная женщина с подругами ворвалась в дом к предполагаемой любовнице своего мужа и обрила ее наголо. Теперь пострадавшая судится со своими обидчицами, потому как это происходило на глазах у ее детей.

Напомним, ранее в Измаильском районе Одесской области в частном доме были найдены убитыми четыре человека. Как сообщили в полиции, тела принадлежали хозяину дома, двоим мужчинам и женщине. На всех телах были обнаружены колото-резаные раны.

Позже выяснилось, что мотивом массового убийства стала ревность: хозяин дома принимал гостей — двоих односельчан и жительницу соседнего села, а позже к ним присоединился сожитель женщины. В разгар застолья гость приревновал ее к другим мужчинам, что привело к ссоре и драке. Во время стычки он с помощью топора и ножа нанес смертельные ранения присутствующим и сбежал.

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Тег криминал, преступления, ревность

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АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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