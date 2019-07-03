Революция в медицине уже сегодня: нобелевский лауреат посетил Украину

На наших глазах совершается настоящая революция в лечении рака! Из приговора он превращается в диагноз, который можно вылечить





















Чтобы поделиться с украинскими коллегами важными знаниями, способными изменить будущее онкологии Украины, в Киев прибыл израильский биохимик, лауреат Нобелевской премии, профессор Ааарон Чехановер.

На лекцию известного ученого, организованную Больницей израильской онкологии LISOD, собрались врачи из Украины и гости из-за рубежа. Это неудивительно, ведь событие — уникально: не только услышать информацию из первых уст, но и получить возможность лично пообщаться с профессором!

"Революция персонализированной медицины" — название доклада Аарона Чехановара. И за этими словами стоят десятилетия кропотливого труда, технологии, результаты и надежда миллионов пациентов на здоровую жизнь.

"Персонализированная медицина — это более точный подход, — отметил Аарон Чехановер. — Здесь применяются деликатные инструменты, которые подходят конкретному пациенту с онкозаболеванием. При лечении будет возникать гораздо меньше побочных действий, а эффективность увеличится".

Раньше для лечения того или иного онкологического диагноза применялся определенный план лечения. Большинству пациентов пришлось пройти через лучевую терапию, хирургическую операцию, принимать лекарственные препараты. Но сейчас можно действовать иначе.

"Каждая опухоль уникальна, — акцентирует внимание нобелевский лауреат. — Чтобы получить хороший результат, требуется определить молекулярный профиль новообразования. Первый шаг — это всегда выполнение биопсии, затем — тщательное изучение опухоли на молекулярном уровне, и только после этого — назначение лечения".

Необходимость менять существующие подходы к лечению — это требование времени. Развитие науки позволило ученым найти ответы на множество вопросов. Например, стало понятно, почему при одинаковом диагнозе один пациент выздоравливает после проведенного лечения, а у второго возникает рецидив заболевания.

"Среди 8 миллиардов населения планеты невозможно найти двух абсолютно одинаковых людей, — отметил профессор Чехановер. — Одно и то же заболевание, например, рак груди, в разных организмах будет протекать иначе, даже если вызвано одной мутацией. Потребовалось время, чтобы ученые поняли, что каждый случай рака — болезнь конкретного человека. И лечить его нужно с учетом индивидуальных особенностей".

Персонализированная медицина направлена на помощь конкретному человеку. При этом пациент становится активным участником процесса лечения и берет на себя часть ответственности за принятие решений. Прошли те времена, когда врач говорил: "Верьте мне и не задавайте вопросов".

Открывая мероприятие, президент LISOD Майкл Амзель отметил, что с 2009 года Больница израильской онкологии миссию видит в том, чтобы помочь людям победить рак. И здесь уже успешно применяется персонализированная медицина, для каждого случая заболевания составляется индивидуальный план лечения. Подход показывает отличные результаты.

"Но не менее важно — распространить опыт и знания лучших специалистов планеты в медицинское сообщество Украины, — подчеркнул Майкл Амзель. — Мы делаем это с помощью мастер-классов, конференций, на которые приглашаем экспертов, которые глубоко вовлечены в инновации в онкологии. И верим, что можем изменить к лучшему будущее украинской медицины".

Будем надеяться, что лекция профессора Чехановера в Украине будет той стартовой площадкой, с которой начнется эволюция в помощи пациентам. Когда есть желание положительных изменений, появляются и возможности. Рак — серьезное заболевание, и для победы над ним нужны знания многих специалистов, современные технологии и препараты, настрой на победу команды врачей вместе с пациентом.

Заканчивается эра, когда одинаковую патологию у разных пациентов лечили одним препаратом. Пришло время революции и точной медицины. И положительные результаты можно получить только тогда, когда ни один нюанс болезни не остался без внимания.

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