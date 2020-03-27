Рейтинг детских аспираторов 2020. Какой лучше?

Беспорно, электронный аспиратор – выбор современных родителей и педиатров. При очищении заложенного носика малыша он надежен и эффективен. Следующий рейтинг аспираторов собрал топовые модели последнего года, которые пользуются наибольшей популярностью среди молодых мам. И сегодня мы представляем его вашему вниманию.

№ 1 Arhimed Eco Breath SE

Электронный аспиратор от европейского производителя с длительной гарантией, достойно занимающий первое место в рейтинге лучших детских аспираторов. Подойдет родителям, которые ориентируются на надежность и мощность. За небольшие деньги вы получаете эффективный прибор с минимальным набором необходимых функций. Этот аспиратор для тех, кто не привык переплачивать за дополнения.

Мощность аппарата легко справляется с трудными соплями. Польский производитель дает годовую гарантию на прибор, что очень важно для этой категории техники. Музыку аспиратор не издает, придется отвлекать малыша другими способами. Зато прибор практически бесшумен и это несомненно большой плюс – ребенок не испугается его рычания.

Учитывая цену, комплектация прибора очень хороша: есть USB-зарядка, 5 сменных фильтров и 2 сменные гипоаллергенные насадки из качественного силикона. Все они с ограничителями, поэтому исключают возможность травмирования детского носика. Мягкий материал позволит вам легко прикасаться к маленькому и нежному носику!

Из дополнений можно отметить удобною кнопку, которая не требует трудного нажатия, а также эргономичный дизайн.

Основной плюс: польский качественный и мощный аспиратор за небольшие деньги.

Основной минус: нет музыкального сопровождения и это, пожалуй, все. Но за счет этого цена очень лояльная.

№ 2 Arhimed Eco Breath Pro

Эта модель стоит на голову выше своего брата. Функций больше, комплектация шире, но и цена соответственно немного дороже. Все то же польское качество за доступные деньги. Как и предшественник, Arhimed Ecobreath PRO универсален: чистит нос младенцам (разрешен с рождения), деткам от 1 года до 3-х лет, а также всем желающим и даже взрослым. Все это благодаря регулятору мощности и широкому выбору насадок.

Целых 5 режимов отсасывания соплей – от самого минимального с первых дней жизни до максимального. Последний выручает в ситуациях, когда у малыша затяжной насморк с густыми зелеными выделениями, но пользоваться подобным режимом нужно аккуратно. Также он подходит для ленивых подростков 11-13 лет, которые не любят сморкаться и капать нос.

Насадок в комплекте 3, все они мягкие и гибкие для самых маленьких и нежных носиков! Также, в комплекте присутствуют сменные фильтры.

Аспиратор управляется с помощью сенсорной кнопки, а заряжается от USB-кабеля. Он идет в комплекте с прибором.

Соплеотсос не шумит, что очень важно для этих приборов, легко разбирается и моется. Затемненный резервуар-приемник позволяет видеть количество слизи и в то же время смягчает эффект брезгливости при виде соплей.

Основной плюс: универсальный прибор европейского качества с годовой гарантией.

Основной минус: нет музыкальных режимов

№ 3 Baby Breath

Рейтинг аспираторов был бы неполным без аспиратора от надежного китайского производителя. Фирма уже зарекомендовала себя позитивными отзывами среди потребителей, поэтому соплеотсос заслуженно входит в ТОП-5 назальных аспираторов. Стоимость его вполне доступная, а сам прибор оснащен несколькими дополнительными фишками.

Аспиратор работает бесшумно и эффективно. Но самое главное – его электронная начинка. Управление совершается двумя кнопками, которые регулируют мощность. Маленький цифровой дисплей отображает уровень заряда и другие параметры. Заряжается прибор от кабеля-USB, который можно найти в комплекте.

В упаковке уже есть 5 сменных фильтров, их не потребуется докупать отдельно. Соплеотсос оснащен двумя сменными насадками для малышей из мягкого гипоаллергенного силикона.

Гарантия на аспиратор снижена и составляет 6 месяцев. Это стандартная гарантия для мелких приборов с электронными дисплеями.

В этой модели стоит обратить внимание на эргономику. Аспиратор выполнен в виде буквы Г. Такая конструкция признана самой удобной для проведения очистки носа маленьким детям. Для родителей этот аспект очень важен, потому что он сводит время процедуры к минимуму.

Основной плюс: удобная форма прибора, рассчитанная на легкое проведение процедуры и дополнительные фильтры в комплекте.

Основной минус: мало насадок.

№ 4 Graco

Широко известный бренд медицинской техники, зарегистрированный в США. Аспиратор этой марки популярен среди родителей, которые ценят слово "надежность" и готовы переплачивать за бренд. Прибор не из дешевых, но качество того стоит. Даже его вид внушает доверие: аспиратор большой, выполнен из прочного пластика. Он также имеет эргономическую Г-образную форму, но имеет только одну насадку в комплекте.

В модели стоит отметить резервуар: он полностью прозрачный, позволяет оценить состояние выделений. Приемник прикручивается отдельно, под насадкой. Аналогов такой конструкции очень мало. Это удобно тем, что резервуар легко мыть отдельно от насадки, выделения не растекаются по всей емкости прибора, собираясь в одном месте.

Свою стоимость соплеотсос оправдывает наличием 12 музыкальных режимов, которые отвлекают малыша от неприятных манипуляций.

Производитель гарантирует 3 месяца отличной работы аспиратора.

Управление производится одной кнопкой, а приятным дополнением выступает удобный шнурок. Аспиратор можно вешать или носить на руке. Поэтому подобную модель любят работники медучреждений и путешественники. Кстати, прибор работает от двух батареек и не требует подзарядки.

Основной плюс: 12 мелодий для расслабления малыша во время процедуры, работает от батареек.

Основной минус: довольно крупный прибор с одной насадкой, малый срок гарантии, шум (умеренный).

Пятое место в рейтинге аспираторов занимает модель, похожая на предыдущую, но стоящая значительно дешевле. Форма, дизайн и габариты напоминают Graco. В отличие от своего "брата", прибор сделан в Швейцарии и обладает гарантией в 6 месяцев.

Это довольно мощный соплеотсос, который также подходит для удаления густых зеленых выделений. Минусом является довольно шумная работа, что может напугать малыша и вызвать отторжение. Скрасить процедуру помогают 12 детских мелодий на выбор, а также яркий дизайн: это одна из немногих моделей с детскими рисунками.

Из удобств в комплект входят шнурок и чехол для хранения. Очень легко брать в поездки, так как работает от батареек.

Насадка в комплекте одна, но прибор оснащен таким же удобным съемным резервуаром, как и Грако.

Основной плюс: надежный, качественный аспиратор европейского производства за относительно небольшие деньги.

Основной минус: шумит! Стоит отметить, что прибор довольно шумный. Малый срок гарантии.

В рейтинге приведены топовые модели от известных производителей, которые набрали наибольшую популярность среди современных родителей. Но сегодня существуют и десятки других приборов, которые успешно применяются на практике. Широкий выбор качественных детских аспираторов от механических до электронных от известных мировых брендов домашней медтехники представлен в магазине BabyMedical!

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