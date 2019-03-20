Рейтинг ООН: Украина оказалась самой несчастной страной Европы

В рейтинге счастья Украина расположилась между Чадом и Эфиопией

Фото: Pixabay

Рейтинг ООН: Украина оказалась самой несчастной страной Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6b/784/5c7e6b784037c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6b/784/5c7e6b784037c.jpg 2019-03-20T11:29:00+02:00 Украина В рейтинге счастья Украина расположилась между Чадом и Эфиопией

Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, составленном Подразделением ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network). Согласно ежегодному докладу UNSDSN, обнародованному в среду, 20 марта, Финляндия набрала максимальное количество баллов – 7,76.

Второе и третье места заняли, соответственно, Дания (7,6) и Норвегия (7,55). Швейцария заняла 6-е место (7,48), Канада – 9-е (7,27), Израиль – 13-е (7,13), а Германия – 17-е место (6,98). Россия оказалась на 68-м месте (5,64) между Пакистаном и Филиппинами и по сравнению с 2018 годом потеряла девять позиций – тогда она занимала 59-е место c индексом 5,81.

Молдавия – на 71-м месте (5,53) между Сербией и Ливией. Беларусь – на 81-м (5,32) между Малайзией и Грецией, Армения – на 116-м (4,56), Грузия – на 119-м (4,51).

Украина в рейтинге заняла 133-е место – самую низкую позицию среди всех европейских государств. В рейтинге, в который всего входят 156 государств мира, Украина расположилась между Чадом (132 место) и Эфиопией (134).

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.

Финляндия уже становилась самой счастливой страной в рейтинге 2018 года. А в 2017 году она возглавила список датского The Happiness Research Institute. Для составления этого рейтинга использовались оценки, основанные на рекомендациях ООН и Организации экономического сотрудничества и развития, такие как безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения и опросы об удовлетворенности граждан.

Напомним, международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг городов мира по качеству жизни. Тройка лидеров – Вена, Цюрих и Ванкувер, а Киев расположился на 173-м месте из 231-го.

Ранее также сообщалось, что сразу пять украинских городов – Львов, Киев, Одесса, Харьков и Днепр – попали в список лучших городов мира по индексу качества жизни в рейтинге исследовательского сервиса Numbeo.

Кроме того, рейтинг объединенных общин, которые обогатились за последние годы, обнародовал один из украинских информационных ресурсов. В частности, успешными признали жителей общин Днепропетровской и Черкасской областей.

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