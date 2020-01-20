Рейтинг технологичных стран: Украина обошла Россию

Килограмм будет проверяться другим способом / Фото: Pixabay

Украина смогла опередить Россию в рейтинге наиболее технологически развитых стран. Наше государство заняло 44-е место в списке, состоящем из 67 стран.

Рейтинг, составленный изданием Global Finance, был опубликован в 19 января.

Его сформировали на основе четырех показателей. Важным показателем в нем является количество интернет-пользователей по отношению к общему населению. Также признаком высокого развития составители рейтинга сочли долю населения, пользующегося смартфонами. Еще один показатель, который анализировался, – процент населения, пользующегося LTE. А также общий индекс конкурентоспособности в сфере цифровых технологий, который определяется на основе открытости к разработке новых технологий и создания инноваций.

Несмотря на то, что украинская экономика в 14 раз меньше российской, наша страна на два пункта обогнала РФ.

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"Возможно, это из-за того, что Украина давно была центром технологий бывшего Советского Союза и теперь выстраивает свое образование и бизнес-интересы с целью продвижения отрасли высоких технологий", – делают предположение составители рейтинга.

Издание отмечает, что Россия показала плохие результаты по всем показателям, включая низкий уровень использования смартфонов и уровень конкурентоспособности в сфере цифровых технологий.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Кабинет министров более чем в десять раз увеличил размер вознаграждения, которое украинские изобретатели должны получать за внедрение своих разработок.

Также мы писали о том, что образование – одна из немногих сфер, где в 2020 году существенно увеличится финансирование. В следующем году на образование и науку в государственном бюджете предусмотрено на 14% больше средств, чем в нынешнем году, – 131,5 млрд грн вместо 115,2 млрд.

Помимо этого, мы публиковали рейтинг самых невероятных технологий десятилетия.

Напомним, ранее новости "Сегодня" объясняли, как в Украине обстоят дела с "оптимизацией школ":

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