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Рейтинг Украины повысило Standard & Poor's: Гончарук объяснил, что это значит

28 сентября, 12:11

Повышение рейтинга открывает хорошие перспективы для Украины

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что повышение рейтинга Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B" свидетельствует о повышении доверия к стране и восстановление экономики.

"Кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с „B-" до „B", а также рейтинг по национальной шкале с „uaВВB" до уровня „uaА". Агентство также подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне „В". Прогноз — стабильный. Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется", — написал он в своем Telegram-канале.

Также премьер-министр уверен, что это открывает хорошие перспективы для страны.

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"В перспективе это значит, что мы будем иметь меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны. В S&P надеются, что наше правительство продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы. Экономика восстанавливается, соотношение государственного долга к ВВП снижается", — утверждает Гончарук.

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Глава украинского правительства заверил, что кабмин продолжит "держать темп" на укрепление экономики путем проведения реформ.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что туристы потянулись в Украину, ведь страна резко поднялась в мировом рейтинге .

Кроме того, мы писали, что одними из ключевых задач государства, наряду с обеспечением условий для работы бизнеса, является улучшение кредитного рейтинга Украины и повышение места страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

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