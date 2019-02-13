Каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн

В прошлом году коррупционеры собрали с украинцев 207 млн "благодарностей"

Каждый день в Украине берут взяток на 108 тыс. грн Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/168/67e/5c616867eca04.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/168/67e/5c616867eca04.png 2019-02-13T07:19:00+02:00 Украина В прошлом году коррупционеры собрали с украинцев 207 млн "благодарностей"

За прошлый год украинцы потратили на взятки, по разным оценкам, от 64 до 207 млн грн. Такие цифры озвучили в Департаменте защиты экономики Нацполиции и генеральной прокуратуры. В то же время в отчете Генпрокуратуры за прошлый год сообщается, что правоохранители открыли 2189 уголовных дел за взяточничество, а в суд были направлены 429 дел. Примечательно, но 14 фигурантов из тех, кого заподозрили в получении взяток, — это те, кто ранее уже совершал преступления. По данным силовиков, самыми коррумпированными остаются земельная, правоохранительная, медицинская и бизнес-сферы.

Как выяснила "Сегодня", несмотря на годовые отчеты правоохранителей о том, что преступность в стране снижается, число уголовных дел, касающихся взяток, растет. Например, в 2017-м их зарегистрировали 2086, тогда как в прошлом зафиксировали на сотню больше. Больше стало и случаев, когда взяточники орудуют целой группой, привлекая для конспирации посредников. Таких фактов в 2017-м силовики выявили 49, а в прошлом — уже 65.

Попытались в Генпрокуратуре и развенчать миф, что в Украине за взятки никто не сидит.

"Да, чаще всего суды штрафуют за неправомерную выгоду, — заявил недавно генпрокурор Юрий Луценко. Но, говоря о 2018-м, добавил: Приведу примеры успешных дел. Приговором Сыховского райсуда Львова признан виновным бывший мэр Николаева. Ему определен срок — 9 лет тюрьмы за взятку в миллион гривен. Днепровский райсуд Киева признал виновной начальницу отдела ГНИ и приговорил ее к 5 годам тюрьмы за взятку в 111 тысяч гривен за уменьшение суммы пени для проверяемого предприятия. К 5 годам и 3 месяцам тюрьмы приговорена сотрудник Госмиграционной службы в Луганской области за взятки в 13 500 гривен — за оформление паспортов жителям оккупированных территорий без их присутствия. Приговор обжалуется сторонами".

Впрочем, уже в этом году взяточники не упускают своего. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, с начала года коррупционеры уже успели получить 4 млн 200 тыс. взяток. Выходит, что ежедневно в стране берут взяток примерно на 107 700 грн. Не обходится и без курьезов. В начале января прокуроры поймали пограничника, который попытался при задержании съесть $200, полученные за содействие в контрабанде сигарет из Украины. А в статистике Генеральной прокуратуры задокументированы даже два случая, когда взяточники при получении мзды пребывали в состоянии алкогольного опьянения.

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Взятка в миллион — распространенная "такса"

Самой крупной взяткой за прошлый год считается мзда почти в 17 млн грн. В ней подозревают чиновников крупнейшей госгазодобывающей компании. При задержании они пытались скрыть улики и просто выбрасывали пачки денег через окно.

"Они наладили схему получения 10% "отката" за госзаказ", — сообщили после задержания подозреваемых прокуроры.

В крупной взятке полиция заподозрила и главу Общественного совета при столичном управлении ГФС.

"За несоздание искусственных преград в деятельности предприятия бизнесмен должен был заплатить около 2 млн грн. Женщина была задержана при получении очередного "транша", — сообщила спикер департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.

Есть в списке рекордов и глава одной из райадминистраций Киевской области, его заместитель и кадастровый регистратор. Их заподозрили во взятке в 1,3 млн грн за содействие в аренде 300 га земли. По подозрению во взятке в 1 млн грн силовики задерживали начальника донецкого облглавка Госслужбы по вопросам труда.

Напомним, Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции. Украина улучшила позиции по этому показателю в 2018 году на 10 позиций и занимает сейчас 120-е место из 180 стран.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.